收藏文章

入手名牌靚衫對於女士來說又怎會嫌多？可惜在時裝界的快速發展下，只會造成過量不必要購買的情況，更會增加時裝紡織物及舊衣物浪費，本地慈善組織 Métier Minus 一向提倡「Buy Less, Buy Quality （貴精不貴多）」的環保時裝購物文化，慈善二手時裝義賣限定Pop-up Store更將於六月登陸太古廣場，讓各位時尚迷享受時裝帶來的樂趣，也一同為環保及社會出一分力。

Métier Minus 的名字由法文「Métier」— 時尚精緻工藝，及「Minus」— 減少時裝界產物浪費組合而成，定期舉行二手時裝義賣期間限定店，希望透過義賣活動，將時裝帶來的愉悅再度延伸，並重新定義二手衣物 — 由「pre-loved」變成每個人的「post-loved」珍貴心愛品。亦透過為衣物提供「第二生命」，讓大家每購買一件名牌美品的時候，都能為地球減少一次的浪費；同時鼓勵大家能重拾對購買衣物的各方面考量，購物應以衣服質素為前提，減少純粹以價錢為先的不必要購物，由源頭做到自身減廢。

Métier Minus 是次義賣活動雖然是二手時裝義賣，但絕不馬虎求其，集結各大名牌精品如Chanel、Hermès、LV、Dior等都有，並以衣服、手袋、鞋履為主，除了狀態良好、達八至九成新的產品，更有不少「未剪牌」的全新美品，全部以超低價發售，千萬不要走寶！

Métier Minus 更會將每次慈善義賣後所籌得的款項，扣除成本後全數撥捐聖雅各福群會旗下女性慈善團體 Green Ladies，並協助舉辦名為「職場起跑線」的短期就業訓練課程，讓更多本地低下階層及中年女性提升工作技能，在職場重拾自信。在本年初的第一次義賣時，捐款數字已達41萬港元， Métier Minus亦希望今次的善款數字能再度上升，將顧客的快樂昇華成更有意義的社會實踐活動，有興趣的話記住mark低以下活動詳情！

Métier Minus 慈善二手時裝義賣限定詳情：

日期：2023年6月1至3日

時間：上午11時30分至下午9時（最後入場時間為下午8時30分）

地點：太古廣場一座15樓12室







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多