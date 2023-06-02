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針織包是近幾年春夏季最受歡迎的手袋款式，賦予穿搭迷人的法式魅力，為造型帶來浪漫又令人眼睛為之一亮的效果！它貼合了近幾年大熱的隨性休閒風，米色的針織款式總讓人聯想到熱帶的度假風情，加上方便的大容量，將化妝品、隨身物及運動衣物都能通通安放在內。而且無論是夏日的碎花裙，休閒的牛仔衣，或者上班的米白色西裝，都輕易搭配！

南歐小島感覺：LOEWE Paula’s Ibiza 編織手袋

LOEWE的Paula’s Ibiza 系列總是浪漫而迷人，系列中所有單品都帶有歐洲南方小島的熱情氛圍，僅僅拿著系列的編織包已經給人一種在島嶼度假的風情。

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2023春夏推出的這款Small Font Tote Bag以拉斐爾（Raffia）稻草手工編織而成的，其造型簡單大方，印有凸起的LOEWE標誌。這款稻草編織手袋不止原色，還有黑色、耀眼綠色、及芥末黃色等等。最值得一提的是這個手袋有兩種使用方式，可以當作手提袋或者斜揹袋，讓你的衣服搭配有更多可能性！

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