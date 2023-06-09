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雨季來臨後，即使如何做好被雨水弄得全身濕透的心理準備，看著那雙每天遭殃的鞋子，難得的好心情也被瞬間被趕走！想在雨季輕鬆出門，一雙能防水、又充滿時尚感的雨靴必不可少，以下為大家推介3大百年雨靴品牌幾雙時尚實用兼備的雨靴，雨天出門不用再怕！

HUNTER：戴妃同款Wellington長靴、聯乘限量版花朵鏈扣短靴

要入手一對功能性雨靴，相信大家也會第一時間想起英國品牌HUNTER吧！擁有百多年歷史的HUNTER以天然橡膠為原材料，設計出不同款式的雨靴，連戴安娜王妃亦曾在訂婚照片中穿過HUNTER的雨靴，有皇室加持，加上又集防水機能和時尚於一身，HUNTER的雨靴是不少女生於雨季的必備恩物！

戴妃同款的Wellington長靴以全橡膠製作，就連靴子縫邊位同樣以橡膠封好，達至100％防水；直長型的雨靴亦能修飾腿型，小腿粗也不用擔心！除了日常款式，HUNTER早前更聯乘日本時尚三巨頭之一，川久保玲的弟子二宮啟同名品牌Noir Kei Ninomiya，推出限量版的花朵鏈扣短靴，在HUNTER的短雨靴上舖上二宮啟特色的連環元素花朵，型格感滿分。

下一頁：AIGLE法國手製雨靴







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