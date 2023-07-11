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每逢出國旅遊，除了到熱門景點打卡、吃盡當地特色名物，身為精打細算的小資女，當然要到心愛品牌的專門店朝聖一番！雖然香港本身購買名牌手袋已經是免稅，不過每個國家的匯率和税項都不一樣，即使同款手袋，到外地購買可能更便宜！這次就為大家整理好各大名牌手袋，在哪些國家入手更為划算，說不定下趟旅程，就有意外收穫！

Hermès：法國

相信不用多說也知道，Hermès的包包若是不配貨便很難買到。不過若果你正計劃到法國歐遊，又想入手一個愛馬仕的話，不妨到Hermès的法國總店碰碰運氣！曾有不少愛馬仕迷分享自己曾在法國總店遇上零配貨入手經歷，不用配貨就能買到心頭好，超划算！不過提提大家，如果有意到Hermès法國總店朝聖的話，記得要提前預約啊！

CHANEL：香港、日本、西班牙

沒想到，在香港買CHANEL竟是較為便宜！由於香港本來已經沒有徵收任何銷售稅，因此已較外地平一截；雖然日本和西班牙有徵收銷售稅，但由於外國旅客能退稅，加上日元低走，在稅項退回後的確較便宜。以今年大熱的CHANEL 22 Mini Handbag為例，香港售價為$40,000元，日本退稅後售價為¥692,000，換算約為$38,000港元，平足$2,000元！

同一款式在品牌西班牙售價為$4,950歐元，由於西班牙退税比率均較高，最多可退達15.7%，因此退稅後售價為約$4193，換算約為$35,971港元，平近$4,000，可說是超抵買！

下一夏：LV、Dior要在哪裏買？







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