收藏文章

炎炎夏日，除了要做足肌膚防曬，一副能為你抵擋陽光的太陽眼鏡亦是必不可少。說到太陽眼鏡，不少時尚大牌也有推出自家款式，像是GUCCI和PRADA的經典大Logo黑超等。不過除了名牌，也有不少專注做的眼鏡牌子，這次就為大家推介幾個時尚感max的眼鏡品牌，好用百搭又不易撞款！

Jennie都愛用！Gentle Monster

來自韓國的Gentle Monster由Hankook Kim於2011年創立，以破格創新的前衛美學見稱，短時間內已旋即受知名藝人歡迎，成為明星品牌，不時在韓劇亦能見到它的身影，連BlackPink Jennie也是Gentle Monster的粉絲！

Gentle Monster的眼鏡款式設計大膽，大框型鏡面加上各種鮮豔配色，能大大修飾面部線條，亦不容易滑落，適合亞洲人輪廓。除了經典款式，Gentle Monster在年初曾和Maison Margiela推出超搶手的聯名系列，近日更和法國首飾品牌D’heygere推出珠寶太陽眼鏡，再次突破大家對眼鏡的認知，絕對是近期眼鏡品牌的天花板！

查詢：Gentle Monster

下一頁：小批限量生產！Jacques Marie Mage





