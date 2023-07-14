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14/07/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

消費券又來了！網購平台TWIST、Lane Crawford、Farfetch名牌大減價！低價入手LOEWE、Bottega Veneta、Valentino心水包包！

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　　等了又等，今個週末終於是第二期消費券到手的日子！雖然今期消費券只得$2,000元，算不上很多，不過獲得了「零用錢」，便當然要獎勵一下自己，把長久以來的心水包包收歸家中！適逢年中，不少網購平台都有減價優惠，大家最愛的大牌如LOEWE和Bottega Veneta等等都有優惠，又到shopping time！

 

TWIST：夏季大減價進行中！

 

　　本地名牌網購平台TWIST不時都有超驚喜優惠，最近TWIST便舉行夏季大減價活動，線上線下同步進行，不少品牌如Loewe、Celine、BV、Prada都有減價優惠，手快有手慢無！

 

Loewe Small Hammock Bag

 

　　Loewe的Hammock Bag絕對是近年大熱的IT Bag之一，超多配色加上實用的設計，不論上班還是出遊都十分適合！想減少同人撞款的話，可選這個飾有Anagram Pattern的Hammock，手袋使用了緹花混紡和小牛皮精製而成，耐看不過時，容易配搭各種造型。

 

Small Hammock Bag $20,790（原價$23,100）

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Bottega Veneta Mini Jodie

 

　　近期BV的討論熱度愈來愈高，每當有新品推出都掀起熱潮，當中Mini Jodie自2020年推出後早已成為了不少時尚達人的必備手袋。Mini Jodie以品牌的標誌性Intrecciato編織而成，加上半月形包身設計，大大增添可愛感。這次減價的更是大熱的薄荷綠色，不用再多想了吧！

 

Mini Jodie $16,915（原價$19,900）

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Prada Padded Re-Nylon斜揹袋

 

　　Padded Re-Nylon的半月形手袋以再生尼龍夾棉，綴以三角形拼縫圖案，並在正面飾上經典搪瓷金屬三角形標誌，較皮革款式更具日常感；而肩帶上的尼龍小袋可放入Airpods等小物，實用性十分高，適合喜歡型格休閒造型的酷女生們！

 

Padded Re-Nylon斜揹袋 $13,840（原價$17,300）

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下頁睇Lane Crawford減價！

 

  • by Senior Editor

    Christy Yiu

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