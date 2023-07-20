Fashion

收藏文章　

20/07/2023Text: Charlotte Tsui

《Barbie》電影掀時尚熱潮、復古粉色回歸！CHANEL、Valentino推出粉色單品，打造夢幻女生造型！

#Chanel #時尚單品 #Mix & Match #Celebrity Style #Valentino #Barbie #穿搭 #時尚潮流 #Fashion trend #芭比 #粉色 #粉紅 #Trending Item #Robbie Margot #粉紅穿搭 #芭比電影

　　自從發佈了《Barbie芭比》電影上畫的消息後，在時尚圈靜靜地掀起了「Barbiecore」潮流。加上主角Margot Robbie在戲裏戲外都穿上夢幻又時尚的粉色套裝，根本就是現實版的芭比，可說是這個潮流的最佳代言人！

 

　　Barbie一向給人注重外表印象，粉紅色亦可謂Barbie的專屬顏色，所以在時尚圈有很長一段時間，女生們都避開粉色。現在《芭比》電影上畫，似乎是最佳時機，可以藉機釋放女生們心中喜歡夢幻的一面，盡情讓粉色化身為時尚符號。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Margot Robbie（@margotrobbieofficial）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Margot Robbie（@margotrobbieofficial）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Margot Robbie（@margotrobbieofficial）分享的貼文

 

　　穿上整套粉色的Margot Robbie絲毫沒有俗氣的感覺，反而時尚味十足。

 

下一頁：CHANEL、Valentino大推芭比粉紅單品！

 

  • by Senior Editor

    Charlotte Tsui

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

Travel, Eat, Sleep, Repeat
You May Also Like
#Chanel #時尚單品 #Mix & Match #Celebrity Style #Valentino #Barbie #穿搭 #時尚潮流 #Fashion trend #芭比 #粉色 #粉紅 #Trending Item #Robbie Margot #粉紅穿搭 #芭比電影
More on Fashion

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#Items#露背
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
貨幣攻略
More
Share