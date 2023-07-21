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LOEWE的手袋具設計感，同時又實用，向來也受不少女生們喜愛，每逢品牌推出新品，都會引起熱話！相信眼利的時尚迷已經留意到，LOEWE近日又悄悄的有新品上架，Hammock和Puzzle系列都各自有新成員，兩者也承襲品牌的簡約設計美學，相信會是今季的大熱款式！

Hammock Hobo

來到秋冬季，Hobo Bag依然是時尚大熱趨勢。聽名字也知道，Hammock Hobo來自LOEWE的標誌性系列Hammock家族。Hammock Hobo正面看起來就像一個縮小了的Hammock手袋，雖然尺寸較小，卻添了幾分可愛感；手袋的肩帶亦改成了幼版，可肩背、斜背或手提，同樣實用性高。

Hammock Hobo延伸自Hammock的經典吊床設計，採用經典小牛皮製成，配以繫結小牛皮帶。一如品牌美學，Hammock Hobo同樣在設計上有不少的細節位，像是肩帶以金屬Anagram綴飾、手袋側面亦壓有Anagram Logo，低調簡約。Hammock Hobo推出了五種色調，包括黑色、白色、粉色、暖沙色和陶土綠色，充滿時尚感卻不會過份搶眼，輕鬆配襯日常生活穿搭。

查詢：LOEWE







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