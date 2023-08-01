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名牌手袋價格人愈升愈高，女生們最愛的CHANEL、LV、Dior也紛紛加價，即使看上了心儀手袋，也得思前想後才入手！中古精品手袋向來也是小資女們的不二選擇，既能用低價購入心袋，又不失市場價值，以一手的價錢分分鐘能買上數個中古手袋，配襯不同穿搭！

說到要買中古手袋，不少人也會選擇到日本尋寶，皆因日本中古店的可信程度高，既有專家鑑定，亦有職人定期為手袋保養，有心尋寶的話，找到能媲美新品狀態的中古手袋呢！最近日元低走，可說是到日本掃貨的好時機，不過若果還未有計劃外出旅遊，閒時逛逛網店亦不錯。這次編輯為大家整理好三間私心推薦的日本中古精品網店，三間也能直送香港，更有free shipping優惠，趁機入手心儀手袋吧！

Vintage Shop Solo：日本最多Old Celine的中古精品店！

若果你是Old Celine的粉絲，Vintage Shop Solo相信會是你的必逛之選。Vintage Shop Solo主打售賣Celine的中古手袋，更自稱是日本No.1最多Old Celine的中古精品店，除了Celine，店內亦有其他品牌如Loewe、Gucci、Prada、Dior等的手袋和服飾，不少經典款式像是Loewe Flamenco、Dior Cannage、或是Bottega Venetta的Intrecciato都能在這裡找到！

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Vintage Shop Solo現在只屬網店規模，並沒有實體店，也許正因為這個原因，店內的中古精品也算是划算。以Celine的經典老花水桶包為例，只需¥56,800，亦即約$3,100港幣便可以入手，買多個也不怕捱罵！

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Vintage Shop Solo提供海外EMS寄送服務，讓大家安在家中坐等心水包包；此外，店內的精品同時亦有於Pinkoi上架，Pinkoi平台時不時也有專屬優惠，大家不妨比併一下，看看哪一邊更划算！

查詢：Vintage Shop Solo 網店／Pinkoi

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