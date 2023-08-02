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02/08/2023Text: Tiffany Chan

輕便快閃適合！夏日度假膠囊衣櫥清單推薦！7件基礎、時尚兼實用單品，輕鬆變出完美度假造型

#旅遊 #度假 #Mix & Match #造型 #夏日 #旅行習慣 #泳衣 #夏季 #時裝 #輕旅行 #涼鞋 #時尚 #穿搭貼士 #Tote bag #膠囊衣櫥 #太陽帽

　　盛夏當然是旅遊度假的好時節，除了長征歐遊，亦有很多人會選擇到峇里或泰國等旅遊熱點，來個handcarry輕便快閃旅行。這時，問題就來了，小小的行李箱裏應該帶些甚麼？一個由7件單品就能填滿的度假膠囊衣櫥就絕對幫到你！有了這7件基礎款單品，配合穿搭及挑衣貼士，輕鬆mix&match出最IG-able的完美度假造型！

 

 
 
 
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基礎款式單品1：時尚度假風連身長裙

 

　　第一款在度假衣櫥裡必須出現的，就是時尚度假風連身長裙。兼備時尚質感、舒適度以及個性的體現，不論是吊帶或方領背心，都輕鬆成為夏日海灘或城市afternoon tea 的理想衣服選擇。

 

 
 
 
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基礎款式單品2：白色Tee

 

　　每個女士衣櫥都總有數件的白色T-shirt，也是度假膠囊衣櫥中最百搭實用的款式，舒適又實用，即使是旅行時買下的新衣都一定能襯到，非常適合於海灘、泳池度過慵懶的下午時光。當然，白色T-shirt雖然好看，但也是最易弄髒的衣服，建議帶兩至三件，以便隨時替換造型。

 

 
 
 
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基礎款式單品3：淺色系休閒感寬褲

 

　　要數到最百搭的下身衣物，一定是牛仔褲，可惜行李箱不論空間或重量都十分有限，輕薄一點的休閒感寬褲則更適合攜帶，建議挑選淺色系，加上柔軟舒適質地，整體更具度假慵懶感。

 

 
 
 
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