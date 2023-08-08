收藏文章

馬上就到七夕情人節，雖然說有心的話，每天也可以是情人節，不過女生們也總會期待在這天收到禮物，又或是趁這個機會送自己一份禮物也不錯！適逢七夕，不少精品名牌也推出了七夕情人節限定系列單品，一年難得一次的機會，要好好把握了！

Gucci：限量Interlocking G心形袋、亮片Dinoysus！

今年的Gucci七夕情人節系列用上了愛心和紅色元素，推出限量的Interlocking G心形袋、亮片Dinoysus和Ophidia、以及以花卉圖案的Diana等。這次最亮眼的，莫過於是情人節元素滿滿的Interlocking G迷你心形袋，經典的GG Marmont設計改為心形袋，配以小小的GG Logo，加上雙層設計，實用性高，盡顯品牌的復古格調，同時帶點成熟韻味。

另一方面，酒神包Dionysus換上了一片亮麗紅色，以紅色真絲緞布製作，綴以亮片細節，Gucci這次更在虎頭扣上方加上了鑲嵌水晶的兩顆小琺瑯草莓，增添可愛感覺。而大家最愛的Mini Diana則以彩色皮革綴以花卉印花亮相，標誌性的竹節手把配搭了兩條固定手帶，成熟同時不失俏皮感，十分適合派對或重要日子使用！

下一頁：Louis Vuitton粉白色調Coussin BB、New Square Bag







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載