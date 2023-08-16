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在你仍在糾結是否需要花近千元買一條瑜伽褲時，千萬不要將Lululemon的Align 系列穿上身，因為上身後的親膚、透氣、舒適的感覺怕你回不了頭。瑜伽褲可謂是品牌闖出一片天的皇牌產品，但一路走來，Lululemon也從只是賣運動服飾的形象逐漸演變成了一種生活態度，與此同時，將Lululemon的單品作為日常穿搭的人，也愈來愈多，不如就藉此和大家分享下，除了一條五星瑜伽褲以外，品牌還有哪些隱藏好物，以及適合日常時尚穿搭的好物吧！

#1 Court Rival Skirt

網球裙（Tennis Skirt）的興起不無道理，A字型和百褶的設計上身後確實又修身又顯瘦，而且也十分百搭。Court Rival Skirt 就十分適合夏季穿搭，布料輕盈，且有吸濕、排汗和速乾的特性，加上延展性和彈性極高，不論是網球、瑜伽還是跑步，都毫無束縛感。Court Rival Skirt是荷葉邊的設計，不僅垂掉感十足，而是十分遮胯。裙子的剪裁是前後長，兩旁短，不僅增添了一絲層次感，視覺上還拉長了腿部比例，讓上身效果顯瘦及高挑，搭配Hoodie、Polo Shirt、背心都可以，是一條滿足運動和約會的短裙！

查詢：Court Rival Skirt

下一頁：簡約時尚的Sport Bra







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