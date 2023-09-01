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踏入9月，雖然天氣還是十分炎熱，但各大時尚品牌的秋冬單品已經陸續上架。作為時尚界天花板，Hermès的一舉一動向來也備受關注，品牌早前舉行了2023秋冬預覽會，集齊不同配飾。Hermès在本季運用了不少鈕釘元素，人氣手袋如Kelly和Constance等也換上全新造型，這次就由編輯帶大家走一圈，愛馬仕粉絲們，立即跟我來看看吧！

Credits

Photography／Oscar Wong

Videography／Oscar Wong

Graphics／Oscar Wong

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