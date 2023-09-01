01/09/2023Text: Christy YiuPhoto: Oscar Wong
Hermès 2023秋冬配飾總覽：手袋、腕錶、珠寶新品率先看！超可愛Mini Médor 手袋、時尚實用Kelly Pocket、玩味復古絲巾
#秋冬 #首飾襯搭 #珠寶 #手袋 #Fashion News #Trending Items #腕錶 #Hermes #愛馬仕 #首飾 #Birkin #Constance #Kelly #愛馬仕絲巾 #時尚 #名牌手袋 #配飾 #Hermes手袋 #秋冬2023 #Hermès秋冬2023 #愛馬仕秋冬2023 #名牌首飾 #Hermès絲巾 #愛馬仕手袋
踏入9月，雖然天氣還是十分炎熱，但各大時尚品牌的秋冬單品已經陸續上架。作為時尚界天花板，Hermès的一舉一動向來也備受關注，品牌早前舉行了2023秋冬預覽會，集齊不同配飾。Hermès在本季運用了不少鈕釘元素，人氣手袋如Kelly和Constance等也換上全新造型，這次就由編輯帶大家走一圈，愛馬仕粉絲們，立即跟我來看看吧！
Credits
Photography／Oscar Wong
Videography／Oscar Wong
Graphics／Oscar Wong
下一頁：搶先看今季必收手袋！
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載