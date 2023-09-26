26/09/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片
秋冬手袋2023：大手袋熱潮回歸！Jisoo、韓韶禧愛用Dior Toujours／舒淇同款Bottega Veneta Hop／超柔軟觸感Balenciaga Monaco
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時尚潮流往往就像一個循環，曾紅極一時的單品，總會不知在哪一天回歸，再次成為當季大熱。來到2023秋冬季，大容量手袋再次成為時尚大熱單品，不少精品品牌也推出了百搭實用的大手袋款式，不論是日常上班，還是假日出遊，也能零負擔配搭。今天就來和大家盤點幾個秋冬必備的精品大手袋，荷包又要大出血了！
Jisoo、韓韶禧同款！Dior Toujours：經典Cannage藤格紋再登場！
Dior的精品手袋向來也有著超高人氣，2023年首度登場的Dior Toujours設計優雅實用，自推出以來便大受歡迎，就連在Blackpink Jisoo、韓韶禧的Instagram上也能見到它的身影！手袋以小牛皮製成，綴以品牌的經典大型Cannage藤格紋圖案縫線，配備大容量袋身和同款小袋，收納性能十分高。
Dior Toujours使用了皮革搭帶開合，方便提取物品；手袋兩則的飾有CD Lock 開合，D字可調校兩側束帶，造型百變，更添時尚魅力。手袋可以手提或肩背，多用途、大容量的設計，可說是今季絕對要拿下的款式。
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