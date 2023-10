Fashion



收藏文章 Miu Miu瘋狂漲價!是走火入魔還是人氣高企?高價就可擺脫副線形象? 名牌年年加價已經變成例行公事,而大家都已習以為常,雖然還是會怨聲載道,但依然迷戀Hermès、Chanel和LV的經典手袋。因為這三大品牌在二手市場有龐大需求,在投資價值而言,他們的手袋確實有被追捧的理由,不過現在就連Prada Group都有樣學樣,將Prada零售價不斷提高至LV水平,甚至已經超越Dior。對於這現象,我曾經撰文分析過Prada老闆Patrizio Bertelli是一名很會做生意的商界狂人,加上Raf Simons助陣後才令到Prada產品水漲船高。但勢估唔到現在連他們副線品牌Miu Miu都步其後塵,已經瘋狂漲價到一個不合理水平。 其實多年來Miu Miu都未曾怎樣爆紅過,每季都表現平穩,所以自從結束男裝系列後都沒有再重新推出過。不過2022年春夏季Miu Miu忽然爆紅,多款設計被一眾時裝人追捧,去到今年秋冬系列,隨著那款針織外套及連帽衛衣被搶購,Miu Miu人氣指數更上一層。Patrizio Bertelli眼見Miu Miu強勢,當然不會錯過賺錢機會,那件在時裝騷出現過的拼布logo羊毛針織外套索價港幣$23,800,而另一款灰色連帽衛衣,只不過是純棉加胸前一個Miu Miu拼布logo,竟然夠膽開價港幣$25,300,這個價錢已經可以買到一條Dior連身裙,其定價之進取令人咋舌。Miu Miu這麼意氣風發背後另一原因,我相信Kim Jones的推波助瀾亦有關連,身為Dior男裝創作總監的他,不下一次穿著Miu Miu中性設計的女裝出席公開場合,這個名氣加持無疑是幫Miu Miu做宣傳。而值得一讚的是Miu Miu觸角敏銳地作出反應,久違的男裝設計,於2022秋冬時裝秀再度出現,一直維持到最新發表的2024春夏系列。 按照Prada Group和Patrizio Bertelli的行事方式,必定是在測試水溫,看看市場反應才決定會否重新推男裝系列,不過從他們這個部署去看,加上近年Miu Miu在潮流界的強勢,相信Miu Miu男裝重出江湖是指日可待。但Miu Miu始終不是Dior或LV擁有悠久歷史的高端品牌,其偏離邏輯的進取定價,真的會因為一時人氣而得到消費者永久認同,抑或只是一場虛火?



