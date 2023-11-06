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在挑選心水名牌手袋的時候，你向來鍾情實用型的tote bag、休閒風水桶袋，還是約會場會適用的迷你晚宴手袋？女士在挑選手袋時，亮麗外型及實用性是基本要求，繼而就是合理、負擔得到的價錢，想滿足話三大願望，似乎精緻小巧的化妝箱Vanity case手袋，就是不錯的選擇！今次為大家推薦10款Chanel、Dior、LV三大品牌的經典款Vanity case，全都是港幣2萬元左右的價錢，小資女更易入手！

Chanel 黑色小羊皮鏈條手提包

第一款要推介的Chanel的黑色小羊皮鏈條手提包，以經典黑色小羊皮配上Chanel標誌性菱格設計的外型，第一眼的確讓人以為是正常不過的classic款；只要細心一看，就會發現更多讓人愛上的細節。首先袋型變成了扁身設計，在側揹或斜揹的時候，身旁的手袋就不會突出來，整體觀感更和諧；手柄部分以雙C標誌配黑白山茶花圖案結合而成，更顯精緻獨特，優雅知性同時不失時代感。

Chanel 粉紅色小羊皮鏈條手提包

Chanel近年推出的糖果色調手袋，也是不少女士的心頭好，這款小型Vanity case手提包正用上粉紅色小羊皮作主要材質，配上手袋中央的雙C標誌，以及標誌性金屬皮革鏈帶，充分結合現代與經典美學；而且為切合「化妝箱」元素和用途，這款手袋的掀蓋真的加上了小鏡子，讓用家隨時照鏡補妝、檢查儀容，超方便！

查詢：Chanel

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