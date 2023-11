Fashion



收藏文章 名牌Vanity Case手袋 | 10款2023 Chanel、Dior、LV經典款化妝箱推薦!$2萬入手!旅行、晚宴、約會都適用! 在挑選心水名牌手袋的時候,你向來鍾情實用型的tote bag、休閒風水桶袋,還是約會場會適用的迷你晚宴手袋?女士在挑選手袋時,亮麗外型及實用性是基本要求,繼而就是合理、負擔得到的價錢,想滿足話三大願望,似乎精緻小巧的化妝箱Vanity case手袋,就是不錯的選擇!今次為大家推薦10款Chanel、Dior、LV三大品牌的經典款Vanity case,全都是港幣2萬元左右的價錢,小資女更易入手! Chanel 黑色小羊皮鏈條手提包 第一款要推介的Chanel的黑色小羊皮鏈條手提包,以經典黑色小羊皮配上Chanel標誌性菱格設計的外型,第一眼的確讓人以為是正常不過的classic款;只要細心一看,就會發現更多讓人愛上的細節。首先袋型變成了扁身設計,在側揹或斜揹的時候,身旁的手袋就不會突出來,整體觀感更和諧;手柄部分以雙C標誌配黑白山茶花圖案結合而成,更顯精緻獨特,優雅知性同時不失時代感。 Chanel 粉紅色小羊皮鏈條手提包 Chanel近年推出的糖果色調手袋,也是不少女士的心頭好,這款小型Vanity case手提包正用上粉紅色小羊皮作主要材質,配上手袋中央的雙C標誌,以及標誌性金屬皮革鏈帶,充分結合現代與經典美學;而且為切合「化妝箱」元素和用途,這款手袋的掀蓋真的加上了小鏡子,讓用家隨時照鏡補妝、檢查儀容,超方便! 查詢:Chanel 下頁繼續睇 Chanel 化妝箱手袋推薦!



