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穿上lululemon瑜伽褲，手拿一杯綠茶Latte，就是一群中環上班女士們的信仰，這一身打扮造型，彷彿會自覺健康一些！但設計簡約的瑜伽服的值這麼昂貴嗎？lululemon的質量的確很優質，手感舒適，而且包裹力強，讓身體線條更緊實突出；但一談到價錢，編輯就覺得性價比稍遜，市場上有不少價格相宜而又好穿的瑜伽服，設計也算時尚，不但能當瑜伽服，還能做休閒服呢！立刻推介給你！

性價比極高：韓國品牌Grandline

韓國品牌Grandline獲不少瑜伽人士愛戴，不但質量很好，其瑜伽褲的包裹性很強，布料不容易磨損或起毛粒。品牌的設計也很休閒、時尚；做運動時，若不想帶多一件衣服，它的瑜伽服也能用來做日常穿搭，換上一條牛仔褲就可以上班啦！

不過該品牌暫時不能在它的官網上直接訂購，但坊間也有不少本地IG代購店可以代買。

品牌設計加入綁帶、皺摺、撞色設計等等，瑜伽衫的款式與平日購買的上衣相似，款式甚至更特別，而且其用料比平日的休閒服更注重彈力和透氣度，著起來更舒適！那麼時尚又舒適，價格應該不便宜？香港代購的價格平均$200至$300一件，一條Lululemon瑜伽褲的價錢可以買3件Grandeline的單品喔。

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