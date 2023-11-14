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14/11/2023Text: Tiffany Chan

秋冬穿搭 | 秋風微涼！必學3款日式微透膚穿搭！展現健康微性感、兼具柔美帥氣，為造型添上輕盈優雅氣息！

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　　最近的晚間涼意提醒了我們秋天的來臨，也是時候換上秋裝，並迎接冬季的到來。秋裝造型的多元玩法來自於層次感及質料配搭，每年秋季於日本時裝界，都特別流行展現知性韻味的微透膚穿搭，不但兼具柔美和帥氣，亦可透過不同質料配搭，為秋冬造型添上輕盈優雅氣息。今次不妨跟隨日本妹子的日常穿搭中汲取靈感，在秋天換個新造型！

 

舒適柔軟透膚打底內襯

 

　　近年十分流行的透膚打底上衣，不論作單穿或當疊搭品都很合適，配上背心或吊帶上衣作多層穿搭，能增加日系甜美感覺，同時在秋天的微冷早晚時分，亦能提供微微保暖作用，也不會帶來偏厚重又累贅的觀感；因此，在再冷一點的晚秋時節，只需要加上毛衣外套或乾濕褸，就能完成具層次感的知性女子造型，適合大部分聚會穿著，必跟！

 

 

 

 
 
 
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