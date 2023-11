Fashion



收藏文章 精緻內衣之選!從幹練性感的Bustier到法式優雅的Feather Robe,由內而外散發自信! 一個人的自信,並不完全源自眼見的外表,也源自於自愛與自我欣賞。追求精緻生活的女士們,又怎會只流露於表現的美,從而忽略從內而外的散發魅力呢?一件好的內衣就如一個親密的閨密,既貼身又貼心。除了最基本的舒適度以外,款式也是其中一個可以讓你感到愉悅與滿足的原因,就算大部分時間只有自己欣賞到,也無礙這份對美的追求,以及取悅自己的機會。 從簡約的日常穿戴、展現魅力的性感蕾絲、自信外露的Bustier到質感睡衣,款式可謂林林總總。想一覽這些不同款式的精緻內衣,不妨走進本地品牌Sheer Lingerie,創辦人Lisa Cheng從世界各地搜羅到不少精品內衣的品牌,無論款式還是品質,都讓人眼前一亮。為此,編輯部為大家精選幾款冬季值得入手的Lingerie! 可鹽可甜的Bustier 展現性感有很多種方式,而內衣外穿就是一種可鹽可甜的穿搭法。這時,你就需要一件緊身胸衣Bustier或是Bodysuit,繼而搭配最百搭的西裝外套,不管是修身裁剪還是oversize風格,都能穿出女性自信的魅力。若喜歡幹練簡約的款式,可以留意來自Fleur du Mal的Hamptons Padded Bustier,可搭配同樣走利落剪裁的西裝外套,內斂又帥氣!而喜歡性感修身的,不妨一試來自丹麥的Underprotection和紐約的Kiki de Montparnasse,前者主打環境友善,使用回收而來的聚酯纖維和尼龍去生產蕾絲內衣,但款式依舊落落大方;後者主打性感摩登,其緊身胸衣還有長款,可作內襯裙搭配,性感撩人! 更多Bustier款式



散發法式優雅、飄逸性感的Feather Pick 輕盈的羽毛Feather元素能為內衣/睡衣增添了不少趣味,再配以輕柔的質地,可謂仙氣十足。來自英國的高級訂製內衣品牌 Gilda & Pearl就有多款綴以Feather元素的內衣與睡袍,不僅優雅,還是十分精緻。品牌由英國設計師 Diane Houston於2008年創立,品牌曾入選《全球金融時報》全球最好内衣品牌前 50 名,所有內衣都是純手工縫製,以英國頂級絲綢及法國喱士等材質製作,喜歡的話,還可以進行客製設計!今年亦獨家進駐了Sheer,僅在海港城門店發售。 更多Feather Pick 分店: 中環置地廣場309 及 310 號鋪 | 11:00 - 19:30 尖沙咀海港城港威商場2404 號鋪 | 11:30 – 20:30 查詢:Sheer



