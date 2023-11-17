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一個人的自信，並不完全源自眼見的外表，也源自於自愛與自我欣賞。追求精緻生活的女士們，又怎會只流露於表現的美，從而忽略從內而外的散發魅力呢？一件好的內衣就如一個親密的閨密，既貼身又貼心。除了最基本的舒適度以外，款式也是其中一個可以讓你感到愉悅與滿足的原因，就算大部分時間只有自己欣賞到，也無礙這份對美的追求，以及取悅自己的機會。

從簡約的日常穿戴、展現魅力的性感蕾絲、自信外露的Bustier到質感睡衣，款式可謂林林總總。想一覽這些不同款式的精緻內衣，不妨走進本地品牌Sheer Lingerie，創辦人Lisa Cheng從世界各地搜羅到不少精品內衣的品牌，無論款式還是品質，都讓人眼前一亮。為此，編輯部為大家精選幾款冬季值得入手的Lingerie！

可鹽可甜的Bustier

展現性感有很多種方式，而內衣外穿就是一種可鹽可甜的穿搭法。這時，你就需要一件緊身胸衣Bustier或是Bodysuit，繼而搭配最百搭的西裝外套，不管是修身裁剪還是oversize風格，都能穿出女性自信的魅力。若喜歡幹練簡約的款式，可以留意來自Fleur du Mal的Hamptons Padded Bustier，可搭配同樣走利落剪裁的西裝外套，內斂又帥氣！而喜歡性感修身的，不妨一試來自丹麥的Underprotection和紐約的Kiki de Montparnasse，前者主打環境友善，使用回收而來的聚酯纖維和尼龍去生產蕾絲內衣，但款式依舊落落大方；後者主打性感摩登，其緊身胸衣還有長款，可作內襯裙搭配，性感撩人！

更多Bustier款式





散發法式優雅、飄逸性感的Feather Pick

輕盈的羽毛Feather元素能為內衣/睡衣增添了不少趣味，再配以輕柔的質地，可謂仙氣十足。來自英國的高級訂製內衣品牌 Gilda & Pearl就有多款綴以Feather元素的內衣與睡袍，不僅優雅，還是十分精緻。品牌由英國設計師 Diane Houston於2008年創立，品牌曾入選《全球金融時報》全球最好内衣品牌前 50 名，所有內衣都是純手工縫製，以英國頂級絲綢及法國喱士等材質製作，喜歡的話，還可以進行客製設計！今年亦獨家進駐了Sheer，僅在海港城門店發售。

更多Feather Pick

分店：

中環置地廣場309 及 310 號鋪 | 11:00 - 19:30

尖沙咀海港城港威商場2404 號鋪 | 11:30 – 20:30

查詢：Sheer







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