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Black Friday又來了！每年年尾，除了期待聖誕的來臨，還有接踵而來的購物節，當中Black Friday優惠可說是各網購平台一年中最抵的一次優惠！和以往一樣，時尚迷們常常逛的平台如Farfetch、Ssense、Matchesfashion、The Outnet等等，都減價減得如火如荼，今天編輯部便為大家整理好各平台的優惠，還有不能錯過的減價貨品，快快趁這個機會入手心水好物吧！

Farfetch：低至5折再折上折！Balenciaga最抵買！

來自英國的時尚精品平台Farfetch品牌相對齊全，從Chloé、Valentino、Balenciaga，以至小眾品牌Jil Sander、Jacquemus等等也能在Farfetch找到，是時尚迷最愛的購物平台之一。雖然Farfetch年中不時也會有限定優惠，不過怎樣也不及Black Friday優惠抵！今年Farfetch Black Friday優惠低至5折，當中更有不少產品提供額外20%優惠，當中近年大熱的Balenciaga最抵買，以Le Cagole graffiti shoulder bag為例，原價$21,100元，折上折後只需$11,816便可以入手，平足差不多一萬元！

更多優惠：Farfetch

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