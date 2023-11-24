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24/11/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

Black Friday 2023網購手袋優惠：Farfetch Balenciaga最抵買、Ssense The Row大減近萬元！優惠價入手Valentino、Jacquemus人氣袋款

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　　Black Friday又來了！每年年尾，除了期待聖誕的來臨，還有接踵而來的購物節，當中Black Friday優惠可說是各網購平台一年中最抵的一次優惠！和以往一樣，時尚迷們常常逛的平台如Farfetch、Ssense、Matchesfashion、The Outnet等等，都減價減得如火如荼，今天編輯部便為大家整理好各平台的優惠，還有不能錯過的減價貨品，快快趁這個機會入手心水好物吧！

 

Farfetch：低至5折再折上折！Balenciaga最抵買！

 

　　來自英國的時尚精品平台Farfetch品牌相對齊全，從Chloé、Valentino、Balenciaga，以至小眾品牌Jil Sander、Jacquemus等等也能在Farfetch找到，是時尚迷最愛的購物平台之一。雖然Farfetch年中不時也會有限定優惠，不過怎樣也不及Black Friday優惠抵！今年Farfetch Black Friday優惠低至5折，當中更有不少產品提供額外20%優惠，當中近年大熱的Balenciaga最抵買，以Le Cagole graffiti shoulder bag為例，原價$21,100元，折上折後只需$11,816便可以入手，平足差不多一萬元！

 

Balenciaga Le Cagole graffiti shoulder bag 原價$21,100 折後價$11,816
購買點

 

Balenciaga Raver leather tote 原價$14,200 折後價$7920
購買點

 

Balenciaga Le Cagole XS shoulder bag原價$18,000 折後價$10,080
購買點

 

Jil Sander leather shoulder bag原價$16,832 折後價$15,990
購買點

 

Chloé Penelope leather tote bag 原價$19,735折後價$13,814
購買點

 

更多優惠：Farfetch

 

下一頁：Ssense：低至5折！The Row大減近萬元！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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