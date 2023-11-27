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第六十屆金馬獎於11月25日完美落幕，大會共頒發了24個獎項，以及兩個「終身成就獎」！近期熱議的香港電影《年少日記》雖沒有拿下「最佳劇情獎」，但導演卓亦謙卻奪下了「最佳新導演」，而香港演員謝咏欣憑《但願人長久》獲得「最佳新演員」，戲中飾演父親的吳慷仁亦憑《富都青年》奪下影帝，而兩個「終身成就獎」則由林青霞與陳坤厚奪得。不管你心屬的電影或紀錄片是否獲獎，不得不說這屆金馬獎入圍的電影與紀錄片確實有不少值得一看！當然，除了獲獎名單，紅地氈上的風景相信也是整個金馬獎的焦點，一起看看今年金馬獎有哪些一如電影般精彩的紅地氈造型吧！

林青霞：大氣高雅

林青霞飾演的東方不敗相信都深入民心，今年，她與台灣攝影師與導演陳坤厚一同獲得了金馬獎的「終身成就獎」。出席頒獎典禮前，她以一身Tom Ford的禮服示人，禮服由帶有亮片的黑色及地外套配以一條純白襯衫，搭配簡約的首飾，整體散發絲絲低調的奢華與高貴感。一襲短髮配上甜美的笑容，更是再次印證了不老女神的稱號。

滿島光：含蓄內斂

憑《初戀 First Love》深受矚目的女神滿島光這次以Dior 2024 Cruise早春度假系列刺繡禮服示人。同樣是黑白為主色調的及地禮服，兩肩是白色蕾絲刺繡披肩設計，收腰A字裙擺拉高身材比例；那標誌性的可愛甜美的笑容，走在紅地氈上，散發著絲絲含蓄美。

林志玲：性感優雅

仙氣仿如已經成為志玲姐姐的代名詞，這次「回娘家」，她穿Valentino Le Club Couture 2023春夏高級訂製系列，貼身的剪裁、鏤空的設計，再搭配Rene Caovilla Margo系列高跟鞋與Tasaki Aurora珍珠首飾，一如既往的散發著女性優雅與性感魅力。

林品彤：清新可人

金馬獎其中一個焦點熱議，想必就是誕生了最年輕的「影后」！年僅12歲的林品彤憑電影《小曉》奪下金馬獎影后獎座，而早在2021年時，她曾以《美國女孩》入圍台北電影獎！這次出席金馬獎，她身穿Kaia禮服，細肩收腰的白裙飾以蝴蝶結，透著這個年齡的清新乾淨，禮服搭配 De Beers Enchanted Lotus 系列手鐲和戒指，添上一絲境質感。

宋芸樺：帥氣吸睛

除了慣常的黑白色調禮服，宋芸樺以高飽和度的寶藍色禮服示人。修身的寶藍色Top與魚尾裙十分亮眼，裙子的亮片與裙尾的羽毛混搭出不同的層次感，繼而以黑色西裝外套將整體色調壓低，可謂既吸睛又不會過於誇張！

阮經天：沉穩紳士

阮經天以電影《周處除三害》角逐金馬獎影帝寶座，獎項雖然花落吳慷仁之手，但他的紅毯造型一點都不輸其他人。他以一身Givenchy純黑西裝走上紅毯，限量高訂的羊毛面料透著低調的精緻與奢華感，內襯沒有一貫的黑白配，反而搭了一件黑色高領，全黑的造型透著型格的感覺，一頭利落的短髮突出臉部輪廓，走出來只感神清氣爽！

張震：法式文藝

張震作為頒獎嘉賓，以一身Gucci 2024 春夏系列的馬銜鍊格紋西裝亮相！經典的灰色格紋搭配寬鬆版型，比起高不可攀的嚴肅，充滿設計感的裝扮散發著一種藝術氣息，再搭配Cartier的 Santos de Cartier 鏤空腕錶和LOVE 系列的戒指，將法式優雅表現的淋漓盡致。







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