Fashion



收藏文章 給旅行愛好者的聖誕禮物!精選Rimowa由經典、實用到時尚的行李箱與旅行單品 眨眨眼,已經來到一年之末的十二月。在感概時間如流水般走之時,不如也感受屬於這個冬季的氣氛。而感受節日的氣氛,有人喜歡看燈飾、有人喜歡吃大餐、有人則會外出旅行,作為一年的總結。除此以外,亦有不少人喜歡送上一份禮物給自己,甚或伴侶朋友,為某個時刻帶來一絲驚喜。 挑選一份既不失禮,又要實用的禮物當然是一門學問,但是作為愛旅行的你、我、他、她,這份禮物似乎就變得不那麼頭痛了。作為奢華行李箱的品牌之一,Rimowa這個冬季就精選了一系列旅行必備單品,從經典行李箱到旅行好物都有,一起看看吧! 優雅的Distinct皮革行李箱系列 要數Rimowa最經典之物,非行李箱莫屬。品牌自1898年成立以來,便推出不同款式和材質的行李箱,其凹槽鋁制的行李箱就是標識之一。發展至今,品牌的行李箱亦逐漸推出多種不同材質的選擇,如鋁鎂合金 (Aluminum)、聚碳酸酯 (Polycarbonate)等,輕便之餘,還十分堅挺。不過,追求特別款式的你,不妨留意品牌數月前推出的全新Distinct皮革行李箱系列,皮革的材質是品牌在研創出鋁鎂合金前一直在使用的物料,在一貫極簡優雅的設計下,重新演繹這種材質,似乎又帶來了另一種奢華高雅! 為旅程生色的旅行單品 除了行李箱,其旅行單品和配件也會為旅程增添不少便利!如Rimowa的signature背包、手提袋都是不二之選。而品牌日前亦推出了全新Signature系列,以科隆大教堂為靈感,將標誌性尖頂元素融入設計中,巧妙地呈現經典的字母圖案。全新款式包括Signature Flap 背包、Signature Duffle旅行袋和Signature抽繩手提袋,滿足不同需求的旅者。不過要說行李箱的好幫手,不妨留意品牌的Cabin Luggage Harness。這個於去年推出的行李掛袋就如一件外衣,不僅能擺放常用的物件,如電腦、文件等,還能秒變公事包,可謂一物兩用! 更多配件、趣味小物 喜歡充滿趣味的小玩意,不妨留意一系列Accessories。從Watch Case、Phone Case、Bottle Case到一些小物件,如西裝袋、行李牌、掛牌、貼紙等都有充滿品牌DNA的設計。特別是鋁製的Watch Case和Bottle Case,就好像一個小小行李箱,為日常帶來趣味。 查詢:Rimowa



【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」,舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在!► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

給旅行愛好者的聖誕禮物!精選Rimowa由經典、實用到時尚的行李箱與旅行單品 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/44592

Close