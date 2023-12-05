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眨眨眼，已經來到一年之末的十二月。在感概時間如流水般走之時，不如也感受屬於這個冬季的氣氛。而感受節日的氣氛，有人喜歡看燈飾、有人喜歡吃大餐、有人則會外出旅行，作為一年的總結。除此以外，亦有不少人喜歡送上一份禮物給自己，甚或伴侶朋友，為某個時刻帶來一絲驚喜。

挑選一份既不失禮，又要實用的禮物當然是一門學問，但是作為愛旅行的你、我、他、她，這份禮物似乎就變得不那麼頭痛了。作為奢華行李箱的品牌之一，Rimowa這個冬季就精選了一系列旅行必備單品，從經典行李箱到旅行好物都有，一起看看吧！

優雅的Distinct皮革行李箱系列

要數Rimowa最經典之物，非行李箱莫屬。品牌自1898年成立以來，便推出不同款式和材質的行李箱，其凹槽鋁制的行李箱就是標識之一。發展至今，品牌的行李箱亦逐漸推出多種不同材質的選擇，如鋁鎂合金 (Aluminum)、聚碳酸酯 (Polycarbonate)等，輕便之餘，還十分堅挺。不過，追求特別款式的你，不妨留意品牌數月前推出的全新Distinct皮革行李箱系列，皮革的材質是品牌在研創出鋁鎂合金前一直在使用的物料，在一貫極簡優雅的設計下，重新演繹這種材質，似乎又帶來了另一種奢華高雅！

為旅程生色的旅行單品

除了行李箱，其旅行單品和配件也會為旅程增添不少便利！如Rimowa的signature背包、手提袋都是不二之選。而品牌日前亦推出了全新Signature系列，以科隆大教堂為靈感，將標誌性尖頂元素融入設計中，巧妙地呈現經典的字母圖案。全新款式包括Signature Flap 背包、Signature Duffle旅行袋和Signature抽繩手提袋，滿足不同需求的旅者。不過要說行李箱的好幫手，不妨留意品牌的Cabin Luggage Harness。這個於去年推出的行李掛袋就如一件外衣，不僅能擺放常用的物件，如電腦、文件等，還能秒變公事包，可謂一物兩用！

更多配件、趣味小物

喜歡充滿趣味的小玩意，不妨留意一系列Accessories。從Watch Case、Phone Case、Bottle Case到一些小物件，如西裝袋、行李牌、掛牌、貼紙等都有充滿品牌DNA的設計。特別是鋁製的Watch Case和Bottle Case，就好像一個小小行李箱，為日常帶來趣味。

查詢：Rimowa







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