收藏文章 聖誕派對穿搭提案!Love, Bonito 節日系列單品:簡約閃亮連身裙、露肩剪裁Tube Top,輕鬆成為時尚焦點! 正式踏入倒數年末佳節的日子,大大小小的派對接踵而來,派對妝容和穿搭也是決一不可。不過派對不是經常有,若為此大費周章入手精品品牌的穿搭單品,或許有點不值。其實派對穿搭也能以CP值為首要條件,Love, Bonito今年也推出了節日系列單品,集合了不同風格,加上從XS至XL的多尺碼選擇,不用再擔心派對聚會找不到衣服了! 閃爍亮片元素可說是派對必備,若是一件閃亮的調帶連身裙,絕對能成為派對焦點。Gyla Straight Neck Column Midi Dress由彈性閃亮布料製成,平領貼身的設計簡約,性感同時散發陣陣成熟知性氣息,連身裙的肩帶可自由調節,方便不同身形穿著,更有黑色和銀色選擇,可說是派對聚會穿搭的基本款式。 若想在性感和悠閒風格中取得平衡,上身可選Valrie Asymmetric Ruched Tube Top,露肩設計配以腰部的不規則垂墜剪裁,加上布料帶點光澤,讓人眼前一亮, 建議配搭白色長褲和高跟鞋,不論約會還是派對都適合;想從小性感開始,可以Isbeth Asymmetric Knit Toga Top不對稱針織上衣,配搭閃耀Faiza Sequined Flare Pants喇叭褲,低調卻同樣吸睛。 難得的節日,如果想試試平日少穿的顏色,推介紅色的Sola Halter Midi Dress 或是青檸色的 Shanneth Asymmetric Off Shoulder Top,創眼之餘突顯個人自信。只得鮮艷色彩並不夠,還要更「閃」的話,亮片設計的單品Cater Sequined Column Midi Dress絕對能使你成為Party Queen,全場最觸目就是你! 除了具風格特色的Party dress,甜美風單品亦是不可或缺,針織單品像是Linette Padded Tweed Crop Top和Monroe Tweed Crop Jacket,既保暖舒適,又不過時,如想增添一點節日氣氛,則推介仿皮革Patrisha Low Back A-line Mini Dress,配搭毛茸針織衫和長靴,冬日感滿分。 查詢/購買:Love, Bonito

