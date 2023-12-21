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21/12/2023Text: Charlotte Tsui

No More Red!黑朱古力是今個冬季大熱色！從大褸、西裝外套、連身裙到搭配單品，讓節日穿出冷艶高級感！

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　　一到聖誕或者年末節日，紅色馬上跳入腦海，但這個顯而易見、囂張跋扈的顏色真的創意欠奉，也有些老套。與其努力構思紅色穿搭，倒不如擁抱今年冬季的流行色—聖誕甜品的主角—朱古力色！這種顏色恰巧能為聖誕節點題，又顯露出低調奢華感！

 

      不難看出為麼朱古力棕色是秋冬天的完美色調，從秋季的淺棕色過渡，色調微妙地轉變到更冷調、深層的朱古力色。

 

 
 
 
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PHOTO／Brandon Maxwell

 

       今季流行的朱古力色並不是較浅色的奶茶色，或者栗子色，而是可可濃度極高的黑朱古力色。一種可可脂豐盈的深啡色，低調地帶著細膩的光澤，成熟、帶著一絲華麗。不用擔心衣櫥中沒有衣服可以搭配，因為大地色早已流行了幾年，無論是咖啡色、忌廉色，還是百搭的黑色，都會是朱古力色完美的搭配。

 

下一頁：朱古力色長褸

 

  • by Senior Content Editor

    Charlotte Tsui

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