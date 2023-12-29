Fashion

收藏文章　

29/12/2023Text: Christy YiuPhoto: SHIATZY CHEN 夏姿・陳 @ Facebook

楊紫瓊馬來西亞補擺婚宴！穿上好友SHIATZY CHEN訂製婚紗，簡單細膩的手工刺繡，盡顯優雅高貴美

#婚紗 #奧斯卡 #Celebrity Style #馬來西亞 #楊紫瓊 #影后 #法拉利 #夏姿・陳 #SHIATZY CHEN #婚紗訂製 #夏姿 #Jean Todt #婚紗設計

　　穿起婚紗，和最重要的人牽手踏入人生下一階段，是女人一生最值得紀念的時刻。

 

　　現年61歲的奧斯卡影后楊紫瓊上周和前法拉利總裁Jean Todt於馬來西亞舉辦婚宴。二人愛情長跑19年後，回到楊紫瓊家鄉補辦婚宴，焦點當然落在這位影后的婚紗上，而這次楊紫瓊所穿的婚紗同樣也是別具意義：全由她的多年好友SHIATZY CHEN 夏姿・陳設計。

 

 

　　SHIATZY CHEN 夏姿・陳由台灣設計師王陳彩霞於1978年創立，她擅長把中國工藝美學與西方風格相結合，設計出一系列「neo-Chinese chic」風格，深受亞洲名人喜愛，她本人更經常被稱為台灣香奈兒。

 

　　楊紫瓊和王陳彩霞相識於微時，前者不時也會亮相於SHIATZY CHEN的時裝秀，更常在秀後互相擁抱；這次楊紫瓊婚宴，SHIATZY CHEN一手包辦了她的婚宴請柬、花藝布置、回禮和婚紗設計，足見二人情深。

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SHIATZY CHEN (@shiatzychen)

 

 

下一頁：楊紫瓊仙氣婚紗造型！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat
You May Also Like
#婚紗 #奧斯卡 #Celebrity Style #馬來西亞 #楊紫瓊 #影后 #法拉利 #夏姿・陳 #SHIATZY CHEN #婚紗訂製 #夏姿 #Jean Todt #婚紗設計
More on Fashion

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#Gym Come True#DIVAart#ArtInvest
Fashion Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share