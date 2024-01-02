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每年1月1日，除了是新一年開始，亦是叱咤樂壇頒獎典禮的舉辦盛大日子，總結香港樂壇的年度成績表。大家對賽果感到滿意嗎？頒獎禮上，除了為心儀歌手打氣，各位歌手的造型也同樣值得欣賞，今天就來盤點一下幾位歌手在叱咤頒獎典禮的精緻造型吧！

Serrini：趣怪可愛棉花糖公主！

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獲得女歌手銅獎的Serrini昨晚以一身色彩繽紛的造型現身，為全場增添不少歡樂氣氛。Serrini身上的長裙來自米蘭和上海品牌Christopher Raxxy的2023秋冬系列，長裙以羽絨為設計基礎，融入七彩顏色，材質輕柔飄逸，如棉花糖般的可愛造型，令她宛如一位來自童話世界的公主，呼應她的趣怪風格。

陳蕾：幹練型格流蘇長裙

陳蕾曾於2020年獲得女歌手銀獎，三年後她終於獲得女歌手金獎獎項，粉絲網民同樣替她高興。昨晚陳蕾以一襲Alexander McQueen皮質長裙登場，心型領口和及踝流蘇剪裁帶出陳蕾約隱約現的性感線條，在她向來幹練的形象中增添一性女性溫柔，配以黑色短靴則提升了型格感。

下一頁：Gin Lee玩味倒穿西裝、張敬軒全黑紳士感Max！







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