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02/01/2024Text: Christy Yiu

叱咤2023：盤點頒獎禮歌手造型！Serrini趣怪可愛、陳蕾幹練型格！張敬軒全黑紳士感滿滿、Tyson Yoshi低胸超吸睛

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　　每年1月1日，除了是新一年開始，亦是叱咤樂壇頒獎典禮的舉辦盛大日子，總結香港樂壇的年度成績表。大家對賽果感到滿意嗎？頒獎禮上，除了為心儀歌手打氣，各位歌手的造型也同樣值得欣賞，今天就來盤點一下幾位歌手在叱咤頒獎典禮的精緻造型吧！

 

Serrini：趣怪可愛棉花糖公主！

 

 
 
 
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　　獲得女歌手銅獎的Serrini昨晚以一身色彩繽紛的造型現身，為全場增添不少歡樂氣氛。Serrini身上的長裙來自米蘭和上海品牌Christopher Raxxy的2023秋冬系列，長裙以羽絨為設計基礎，融入七彩顏色，材質輕柔飄逸，如棉花糖般的可愛造型，令她宛如一位來自童話世界的公主，呼應她的趣怪風格。

 

Source/ gwendolyn.spot @ Instagram

 

陳蕾：幹練型格流蘇長裙

 

Source/ pantherchan ＠ Instagram

 

　　陳蕾曾於2020年獲得女歌手銀獎，三年後她終於獲得女歌手金獎獎項，粉絲網民同樣替她高興。昨晚陳蕾以一襲Alexander McQueen皮質長裙登場，心型領口和及踝流蘇剪裁帶出陳蕾約隱約現的性感線條，在她向來幹練的形象中增添一性女性溫柔，配以黑色短靴則提升了型格感。

 

下一頁：Gin Lee玩味倒穿西裝、張敬軒全黑紳士感Max！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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