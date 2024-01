Fashion



收藏文章 me ISSEY MIYAKE首間專門店登陸!入手人氣Trunk Pleats Bag!輕巧靈動的設計,重新詮釋三宅一生褶皺美學 有留意日本潮流文化的大家,相信也對ISSEY MIYAKE不陌生。品牌由曾是「日本時尚三巨頭」之一的三宅一生創立,以幾可和褶皺美學風格聞名於世,旗下有著多條副線,像是Pleats Please、BAO BAO、HaaT等,當中以me ISSEY MIYAKE尤其深受年輕人愛戴。 以往想入手一個me ISSEY MIYAKE,在香港確實有難度,不過品牌近日便為大家帶來好消息:me ISSEY MIYAKE香港首間獨立品牌店正式登陸K11 MUSEA,往後不用在再專程飛到日本,也能把「一生褶」帶回家。 me ISSEY MIYAKE 於2000年面世,以「穿著是為享受舒適自在的⽣活」為概念,主打輕便⼩巧和易於打理的服裝。品牌獨特之處在於把標誌性的伸縮褶系列加入垂直及⽔平⽅向的細褶,達至全⽅⾯伸展,穿起來更舒適自在,加上大膽創新的顏⾊和印花,更具趣味性。 說到me ISSEY MIYAKE,當然有大家最熟悉的褶皺袋款Trunk Pleats Bag,又被稱為「樹幹包」,不論是否品牌粉絲,想必也一定見過這個手袋。Trunk Pleats Bag以樹幹為設計靈感,採用直線型設計,盛載不同形狀及重量的物件時,袋身造型亦會隨之更變,集時尚和功能於一身;加上有著有十多種顏色和三種尺寸選擇,令這個「樹幹包」不只在日本,就連在外國十分受歡迎。 K11的品牌店內,除了有Trunk Pleats Bag等標誌性單品,亦會獨家在港發售2024春夏系列 Palette 11,當中兩款Palette上衣以10種繽紛顏色登場,設計上同時採用了直向和橫向褶皺,令衣服更有彈性,重新定義「形狀」;而Palette Stole 褶皺披肩則以折疊設計為主要特色,輕巧易配搭,增添穿搭整體靈動感。 Palette Stole 位於K11 MUSEA的me ISSEY MIYAKE現時已正式開幕,店內更會發售K11 MUSEA的限定單品,大家有興趣的話,記得要去看看! me ISSEY MIYAKE 地址:尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 2樓216號

