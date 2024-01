Fashion



收藏文章 Prada、Jimmy Choo、Maison Margiela低至三折!YOOX x OnTheList期間限定折扣,帶來一系列名牌單品 不少人在踏入新的一年,都會為衣櫥添置新衣物,讓自己煥然一新的示人。然而,錯過了年末的Black Friday也沒關係。網上購物平台YOOX與快閃平台 OnTheList 合作,帶來了期間限定活動「Secret Room」。繼意大利站和紐約站完美落下帷幕後,於日前來到了香港,展開為期13天的快閃優惠活動。 YOOX成立於2000年,是一個主打時尚潮流、設計和藝術的網上購物平台,涵蓋設計師品牌與各類單品,還經常與藝術家聯手合作的獨家產品。自2020年來,平台推出「HI GUY_Z!」系列,主打Gen-Z 的年輕一代。而OnTheList成立於2016年,是亞洲首個會員制快閃購物平台。 時次合作,OnTheList將陳列室變身色彩繽紛的步入式衣櫥,以獨家價格展示YOOX精心挑選的時尚單品,品牌包括Prada、Ferragamo、Jimmy Choo和Maison Margiela等,且每天都有新品上架!與此同時,活動邀請了新加坡現代街頭藝術家 Sam Lo用上重用回收包裝紙箱,即場創作壁畫,以及在舊衣物印上為本次活動特別定制的絲網畫圖案,讓衣物重生! 精選產品 YOOX x OnTheList「Secret Room」 日期:1月9日 - 1月20日 時間:早上8時至晚上8時 地址:鰂魚涌太古坊濠豐大廈4 查詢:OnTheList 查詢:YOOX



【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯!► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

Prada、Jimmy Choo、Maison Margiela低至三折!YOOX x OnTheList期間限定折扣,帶來一系列名牌單品 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/44716 【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本! ► 火速行動https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/88392 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close