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一年一度的TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚完滿結束，今年頒獎禮較往年更具話題性，全因視后佘詩曼回巢拍攝《新聞女王》，以大熱姿態成為三料視后，實至名歸。每年頒獎禮，除了關注視帝視后花落誰家，紅地毯造型同樣是焦點，加上近年新增的「最佳衣著獎」，令一眾藝人在造型上更花心思，一起來看看今年男女明星們的紅地毯造型吧！

佘詩曼：最佳衣著女藝人、67卡鑽飾全場最閃！

佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角獲封「最佳女主角」，同時亦獲得「大灣區最喜愛TVB女主角」和「馬來西亞最喜愛TVB女主角」；此外，她亦獲得「最佳衣著女藝人」獎！

承接Man姐的女強人氣勢，佘詩曼昨晚以一襲來自澳洲設計師品牌Maticevski的抹胸禮服亮相，在全黑的絲質魚尾裙的胸前，綴以人手縫製的珠飾，優雅大方；加上抹胸設計突顯鎖骨，有效修飾線條，更顯骨感美。珠寶方面，她選擇了來自Harry Winston的鉑金鑽石耳環、手鏈，加上Ultimate Emerald Signature 18K白金鑽石腕錶，身上總共67卡的鑽飾，成為全場最閃的女神。

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