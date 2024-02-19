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19/02/2024Text: Christy Yiu

以性感機械人裝出席《沙丘2》首映禮！解構Zendaya的前衛穿搭術、Oversize西裝突顯完美長腿

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　　《沙丘瀚戰：第二章》（Dune : Part Two）上周在倫敦舉行首映會，除了有男神「甜茶」Timothée Chalamet、驚喜現身的Anya Taylor-Joy，還有素來有「紅地毯女王」之稱的Zendaya。Zendaya以一身Thierry Mugler 1995年高級訂製服裝現身，宛如從電影走出來的機械人，震撼全場。

 

Photo by Scott Garfitt/Invision/AP

 

　　曾被譽為設計鬼才Thierry Mugler，設計風格以超現實主義見稱，從汽車、昆蟲，到機械人，也是他的設計靈感，Zendaya這次穿上來自Thierry Mugler在1995年高訂秀上首次登場的「Woman of Steel」，呼應《沙丘2》的科幻氛圍。

 

 
 
 
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　　Zendaya以膚色內搭，配以如機械人般的盔甲，盔甲在胸前、小腹、大腿位置均以透視設計，完美展現身體線條，集性感與未來元素於一身；身兼Bvlgari代言人的Zendaya，則在頸間綴上Bvlgari藍寶石鑽石項鍊，則為她增添一絲貴氣。

 

Photo by Scott Garfitt/Invision/AP

 

　　身高178cm的Zendaya，無疑是穿搭界的「天花板」，今天就和大家一起解構Zendaya的穿搭美學，看看能否為你的穿搭添上多一份靈感。

 

下一頁：Zendaya的性感前衛穿搭術

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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