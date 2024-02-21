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21/02/2024Text: Christy Yiu

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！

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　　想在新一年走在潮流尖端，當然要預先抓緊最新趨勢。去年年末，Pinterest便釋出了2024年度流行趨勢預測報告，從時尚、美妝、家居、興趣、娛樂等，一一分析本年將會流行的大趨勢！究竟去年風靡的美拉德妝容、Balletcore、Y2K等潮流，還會繼續嗎？

 

#1 Blue Beauty：美妝新趨勢

 

　　在Y2K等復古潮流的引領下，曾於60年代流行一時的藍色彩妝將會回歸，「有趣的藍色美甲」在網站的搜尋量大增2.6倍；而「藍色眼影美學」亦有65%的增幅。從寶石藍到湖水綠色、眼妝到美甲，Z世代將會以新方式融合這種復古美學，更大膽精彩。

 

 
 
 
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#2 Head to Glow：不能忽視的Bodycare

 

　　來到2024年，肌膚保養不再只限面部，身體護理同樣重要。「防曬」在網站的搜尋量增幅75%；「身體肌膚保養程序」的搜尋量更大大增加了10倍，可見新世代愈來愈重視身體護理，奢華乳液和SPA體驗將會是今年Bodycare的關鍵詞！

 

 

 
 
 
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  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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