收藏文章

春夏天將至，又是時候為新一季的穿搭做準備。想為穿搭添上時尚感，除了頸鏈戒指，編者也喜歡從耳環入手，皆因容易配搭又顯眼！隨著不少精品品牌的新系列已陸續上架，今天便和大家一起從Chanel、Dior、Bottega Veneta等的春夏耳環新品，看看本季的三大飾品潮流。

復古潮流下的主要元素！Dior、Versace、Bottega Veneta珍珠耳環

珍珠可說是近年的大熱時尚元素，從服裝到首飾，也不乏珍珠，隨著Y2K、復古等潮流捲土重來，珍珠已不再是「老土」的代名詞，而是集時尚與優雅於一身！踏入2024年春夏，不少精品品牌仍以珍珠作主要配飾元素，大顆小顆各有獨特之處，加上配以金屬設計，可鹽可甜，是時尚女生必備的單品。

從Dior的春夏系列配飾可見，今季品牌同樣以珍珠為題，設計出一系列亮眼的珠寶首飾。新登場的Dior Tribales New Look耳環，在經典系列融入了大膽的現代風格設計，幾何形狀的金屬圓環兩側均飾有鐫刻CD標誌，底部綴以一大一小的經典的白色樹脂珍珠，中性設計帶出型格感覺；喜歡優雅感的，則有Dior Tribales耳環，經典的白色樹脂珍珠飾有金色飾面金屬CD標誌，中央更綴上另一顆白色樹脂珍珠，一枚已足以展現時尚高雅氣息。

沉寂一時的Versace，近年把標誌性的美杜莎以新概念融入設計中，重新捲席時尚界。今季Versace的Medusa珍珠系列甚有驚喜，當中珍珠耳環採用如樹枝般的設計，飾上人造珍珠，令珍珠看似懸浮在空中，在中間的一顆珍珠上，綴以立體Medusa，周圍環繞Greca雕刻，浮華高貴。值得一提的是，所有Versace珠寶產品均不含鉛和鎳，適合容易低敏的女生們。

相較圓型珍珠，不規則形狀的巴洛克珍珠或許更具設計感。Bottega Veneta本季的新系列配飾中，除了有以Oversize為主題的耳環，還有這枚巴洛克珍珠耳環。耳環採用18K金飾面純銀製成，配以淡水巴洛克珍珠，充分展現品牌的低調高貴感；耳環共有2款尺寸，價錢只差九百元，喜歡誇張感覺的話，不妨試試大尺寸，提升時尚感。

下一頁：散發優雅好氣息！Chanel、Loewe、Miu Miu水晶耳環推介







全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解