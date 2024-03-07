07/03/2024Text: Christy Yiu
再見了，最時尚婆婆Iris Afpel！曾為9位美國總統任室內設計、超人氣H&M合作聯乘！102歲時尚達人：「你可以買到時尚，但必須自己掌握風格」
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Coco Chanel曾說：「在三十歲時可以嬌豔動人，四十歲時應該風韻雍容，往後的年歲你就該成為不朽的經典。」時尚除了是衣服，更是我們穿在身上的智慧。
最能貫徹這般理念的，大概就是在美國有最時尚婆婆之稱的Iris Apfel。Iris Apfel月初在美國家中辭世，享年102歲，生前以浮誇時尚穿搭見稱的她，在時尚界留下種種足跡，從紡織專家至時尚達人，她讓我們看到的，是時尚永無年齡之分。
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Iris Apfel於1921年在美國紐約皇后區出生，父親在家族經營的玻璃鏡片公司工作，母親則是時裝小店的老闆娘，這樣的背景令她從小已受濃厚藝術氣氛熏陶，她在大學時期也前往了紐約大學攻讀藝術，並在畢業後到《女裝日報》工作，同時擔任時尚插畫家Robert Goodman的助理，開始她在時尚界的發展。
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