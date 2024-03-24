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近年時尚界特別流行以色系作為穿搭潮流，由基礎的monotone單色穿搭、北歐時尚的低飽和色調，以至去年春夏流行的鮮艷活潑多巴胺穿搭等，都給予各位時尚迷不少穿搭技巧參考。而2024年大家必須留意的，就是「美拉德穿搭」（Maillard Style）：以大地色系為主，百搭實用又時尚的風格，亞洲、歐美女星紛紛穿上，就連各大品牌如Miu Miu及Max Mara等都在最新秋冬季系列用上，時尚迷不可不知！

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甚麼是美拉德穿搭？

「美拉德穿搭 Maillard Style」的名字其實源於在烹飪！每當食物經過特定的烹調過程時，形成一層特有的焦糖或深棕色的外層，這現象被專業稱為「美拉德反應」（Maillard Reaction），亦被譯為梅納反應。而當各種食物的原本顏色再加上焦糖表面，就會產生不同層次、深淺、飽和度的啡棕大地色系，美拉德穿搭即代表著這些給人療癒、溫暖感覺的時尚衣著。「美拉德穿搭」中包括不同深淺的啡棕色、焦糖色、卡其色、米杏色等，更可混合橙紅色、橙色、棕黃色等暖色調，以展現不一樣的層次感。

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亞洲人更適合美拉德色系？

潮流只是潮流，適合自己的才是風格，而比起冷色調或多巴胺穿搭，美拉德穿搭因為用上暖色系服飾及不同層次的對比，在視覺上更適合亞洲人膚色，讓我們的肌膚更顯白皙、細膩，各位不妨一試。

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