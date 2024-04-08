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繼早前Louis Vuitton提高精品手袋價格，女生們最愛的CHANEL也迎來了2024年的第一次價格整調，以CHANEL 19的加幅最大，加達5.8%！名牌手袋這回事，向來也是早買早享受，CHANEL在這次加幅後，下次加價相信將於第三季，今次就為大家整理好是次加價的經典袋款，不要再猶豫了！

CHANEL Classic Hand Bag：最保值款式！

CHANEL的Classic Flap Bag集品牌的經典元素菱格紋、皮穿鏈和雙C Logo於一身，是品牌粉絲們最愛的款式之一，加價前的大號手袋售價$84,900元，加價後為$89,100；細號手袋則由$75,200元加至$79,500，相信下次加幅大號11.12將會突破$9萬元，絕對是CHANEL最經典保值的款式。

CHANEL 2.55：大號款突破$8萬元！

由Coco Chanel設計的CHANEL 2.55，是品牌第一個推出的手袋，亦是首個附有金屬鏈帶的手袋。較品牌其他款式，2.55設計偏向低調，沒有標誌的雙C扣（因為雙C Logo比2.55更遲誕生！），僅在長型鎖扣刻上小小的CHANEL字樣。是次2.55迷你手袋由$38,000元加至$39,700元；Classic 2.55由$78,500元加至$82,700元；2.55大號手袋則由$78,500元加至$82,700元，Classic和大號款也突破$8萬元，相信日後仍有升值空間。

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