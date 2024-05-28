超人氣韓國顏色測試！穿對顏色提升氣色與氣質！簡易自我測試，看看你屬於春夏秋冬哪一個季節色調？

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近來有朋友告訴我想去韓國旅行，她們不是為當地景點及美食，而是想試試風靡韓國的個人色彩分析。這個顏色測試透過分析個人天生的肌膚、瞳孔、髮色等等，去定義你的顏色傾向，再用不同的布料、化妝品作輔助，為你測試出所適合的髮色、時裝顏色及唇膏顏色！不少明星及名人都有做這個測試，希望避免在紅地氈、發佈會穿錯顏色而失色！編者覺得這個測試能讓你更了解自己，知道甚麼顏色能提升個人氣色，也減少不少購物時間。

簡易顏色測試

這個測試將每個人分為春、夏、秋、冬，四個顏色歸類，因其各顏色的特徵符合四個季節的印象而命名。春季及秋季是偏向暖色調的，夏季及冬季則是偏向冷色調，冬季的對比度較大。試想知道自己屬於哪一種？試試回答以下三個簡單問題吧！文章最後還有顏色測試App，也不妨試玩一下！

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1. 你的肌膚偏冷色調、還是暖色調呢？



你可以想一下你的膚色偏白還是偏黃。看看手腕血管的顏色是紫藍色還是青色，紫藍色則是偏白，冷色調的肌膚。也可以會回想一下，自己平時戴金色還是銀色首飾比較好？銀色則是偏冷色，金色是偏暖色調。



冷色調->回答第2條問題

暖色調->回答第3條問題

2. 你的天然髮色、眼珠顏色深嗎？

亞洲人棕色的髮色也算淺色。

不深->夏季色彩

深 ->冬季色彩

3. 你的頭髮、眼珠顏色深嗎？

亞洲人棕色的髮色也算淺色。



不深->春季色彩

深 ->秋季色彩



這只是一個簡化的版本，所以不算最準確，讓你可能大概知道適合自己所屬的顏色系列。詳細可以看以下的每個季節的介紹。

下一頁：活力、燦爛的春季色彩







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