時尚女生雨季必備！新登場高級時尚雨靴品牌IZSEL：意大利人手製造，集奢華和功能性於一身！

收藏文章

每天出門，看著灰濛濛的天空，彷彿提示我們隨時便會下起無情大雨來。想起大雨中站穩陣腳不沾濕，雨靴是我們的好夥伴。早前和大家分享過幾雙時尚實用性兼備的雨靴，今天再為大家帶來好消息：高級時尚雨靴品牌IZSEL正式登場！還未入手雨靴的你，這次再沒有不買的理由！

以「相信無論任何天氣，女性也能展現不凡的型格品味。」為品牌理念的IZSEL，先為大家帶來推出 Classic和Cristallo兩大旗艦雨靴系列，品牌全線雨靴也在意大利製造，把奢華、時尚、功能性三者合為一體，雨天也能展現時尚美態。

Classic系列雨靴

先看看Classic系列雨靴，靴身採用優質PVC材質製成，配搭以上乘意大利皮革製成的內墊，穿著舒適，耐穿又輕巧。鞋底方面，則以TPU混合鞋底配合獨特坑紋設計，提升抓地力和防滑功能，無論有多大雨，輕鬆大步走也不成問題。雨靴共有黑色和米色選擇，不同風格的穿搭也能輕鬆駕馭！

Cristallo系列雨靴

Cristallo雨靴在設計上則來得更時尚。和Classic款一樣，Cristallo的鞋墊採用了頂級意式工藝皮革，貼合舒適；鞋底材質同樣為混TPU，不用擔心抓地能力。Cristallo獨特之處在於靴身的PVC改成了透明設計，背面飾以手工縫製的皮革線條，雨靴隨不同襪子變奏出各種款式，充滿玩味感覺；透明設計同時能修飾腿部線條，看著沒一般雨靴來的笨重，適合注重時尚穿搭的女生！

查詢／購買：IZSEL.com







【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票