05/06/2024Text: Charlotte Tsui
穿搭技巧 | 超易搭配的流行色系：療癒的可可、燕麥、咖啡色！從容上班、慵懶休閒及度假穿搭推薦！
#休閒 #燕麥色 #治癒色系 #Fashion #奶油色 #上班族 #焦糖色 #奶茶色 #可可色 #栗子色 #Trending Items #咖啡色 #時尚色系 #穿搭靈感 #Mix & Match #ootd #度假穿搭
常常在IG上看到有人在吃健康燕麥早餐、火爐旁的一杯熱可可或者在塞納河畔享受咖啡和可頌，總讓人感到治癒。這些自然、和諧的色彩，是現在興起的治癒色系，奶油色、燕麥色、焦糖色、栗子色、可可色、奶茶色及咖啡色等皆是，這些顏色無論如何搭配都很和諧，還讓人感到親切。編者找來一些上班、休閒及度假的OOTD讓大家參考，讓你不用5分鐘就能簡單搭配一身治癒系穿搭！
View this post on Instagram
減低嚴肅感！
讓同事們感到親切的上班穿搭
無論你是上司、老闆或者常常要見客的上班族，穿上一套深色西裝，會讓同事或者客人感到嚴肅，甚至會警惕。但換上一套和諧啡色系列，同樣正式，卻減低殺傷力，增加親切感，為你添加合作機會！
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
闊版西裝、襯衣搭配高腰西裝褲，材質方面可以選混羊毛西裝、皮褲，或者搭配質感的皮帶、手袋，增添？「Old Money」的精緻感，提升格調。若想更潮流些，也可戴上太陽眼鏡，或將毛衣披在肩膀上。
【你點睇】本港水費近30年不變，水務署表示有需要調整，以改善經營狀況，你認為加水費可否接受？► 立即投票