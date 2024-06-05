穿搭技巧 | 超易搭配的流行色系：療癒的可可、燕麥、咖啡色！從容上班、慵懶休閒及度假穿搭推薦！

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常常在IG上看到有人在吃健康燕麥早餐、火爐旁的一杯熱可可或者在塞納河畔享受咖啡和可頌，總讓人感到治癒。這些自然、和諧的色彩，是現在興起的治癒色系，奶油色、燕麥色、焦糖色、栗子色、可可色、奶茶色及咖啡色等皆是，這些顏色無論如何搭配都很和諧，還讓人感到親切。編者找來一些上班、休閒及度假的OOTD讓大家參考，讓你不用5分鐘就能簡單搭配一身治癒系穿搭！

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減低嚴肅感！

讓同事們感到親切的上班穿搭

無論你是上司、老闆或者常常要見客的上班族，穿上一套深色西裝，會讓同事或者客人感到嚴肅，甚至會警惕。但換上一套和諧啡色系列，同樣正式，卻減低殺傷力，增加親切感，為你添加合作機會！

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闊版西裝、襯衣搭配高腰西裝褲，材質方面可以選混羊毛西裝、皮褲，或者搭配質感的皮帶、手袋，增添？「Old Money」的精緻感，提升格調。若想更潮流些，也可戴上太陽眼鏡，或將毛衣披在肩膀上。

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