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13/06/2024Text: Charlotte TsuiPhoto: 官方圖片

Dior度假系列Dioriviera：經典Toile de Jouy 圖案新變奏！白色蕾絲Book Tote、清新籃子Lady Dior Bag，為夏日衣櫥增添浪漫氛圍

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　　Dior 夏季度假系列Dioriviera隨着夏日的熱潮如約而至！雖然系列設計與前兩年差不多，都是用了Dior經典的 Toile de Jouy 圖案，不過今年的配色以清新的薄荷綠色及夢幻的粉紅色為主，這兩種夢幻色彩放在一起，再配上地中海浪漫度假風情，馬上勾起女生們的購物慾！

 

夢幻的全新Toile de Jouy圖案

 

　　Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 聰明地在這幾年將 Toile de Jouy圖案變成了品牌其中一個DNA，無需明顯的Logo，只要看到這精緻的圖騰，就馬上知道是來自Dior的設計。這剛好迎合了有品味，有藝術修養，而不愛炫耀Logo的上流一族。

 

 
 
 
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　　今次 Maria重新設計了兩個新版本：分別是同樣是以森林與動物構圖的 Toile de Jouy Sauvage，以及全新太陽圖案的 Toile de Jouy Soleil。太陽圖案多出一絲精緻塔羅牌的感覺，無論於在衣物、鞋子、甚至碗碟的設計上，花紋都更突出！

 

 
 
 
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下一頁：超容易搭配的單品

 

  • by Senior Content Editor

    Charlotte Tsui

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