LOEWE聯乘雕塑藝術家Lynda Benglis首飾系列：碎片狀水晶戒指、大象靈感純銀耳環，宛如戴上身的藝術品！

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Jonathan Anderson執掌的LOEWE，以前衛藝術風格見稱，從新版的Flamenco和Puzzle系列，到去年大熱的Squeeze Bag，均以獨特時尚美學佔據時尚迷的心。若說LOEWE是近10年內最成功的精品品牌之一，相信也不為過。

近日品牌再推出新系列，聯乘雕塑藝術家Lynda Benglis推出了一系列首飾單品，集藝術、質感和創意於一身，看過後，你還能忍手嗎？

Lynda Benglis在1941年出生於美國路易斯安那州 Lake Charles，這位年屆83歲的藝術家已從事創作超過60年，以鑽研革新藝術品形態與物料特性的概念，利用多元化物料素材如聚氨酯、乳膠、金粉 、紙、石膏、青銅及水等，挑戰傳統雕塑觀念，是戰後美國雕塑藝術界的重要人物之一。

這次和LOEWE的聯乘首飾系列，首次亮相於2024春夏女裝系列時裝展，共有20款設計，設計靈感以可穿戴的雕塑為主題，將物料屈曲打結、打褶、擠壓成形，打造出獨特的首飾單品。

值得留意的是，Lynda Benglis先以薄箔、金屬網、黏土、金屬線和聚氨酯等物料製作首飾模型，成形後再以18K金、純銀、鋁金屬、琺瑯及水晶製成各種首飾，這也是為何這些戒指手鐲充滿獨特紋理的原因，份外別緻。

這次聯乘中，注目之作有碎片狀設計的水晶戒指，耳環形狀獨特，俐落知性，雖然是水晶戒指，但淡黃和透白色配色能減淡老氣感覺；喜歡低調的，有以大象為靈感的純銀耳環，不規則的修邊帶點Raw edge感覺，戴上耳後更顯隨性慵懶氣質。

LOEWE x Lynda Benglis首飾系列目前已於品牌專門店和網站上架，大家記得不要錯過！

查詢／購買：LOEWE







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