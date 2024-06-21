BLACKPINK Jisoo也愛穿！韓國瑜伽品牌NYLORA：集舒適感與休閒時尚設計，瑜伽服不再尷尬！

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愈來愈多上班一族注重運動，擁抱健康生活態度。在上班日的中午、或者下班後運動，不過又不想在精美的手袋中塞滿運動衣物、上班穿瑜伽褲卻又不夠尊重公司場合，怎麼辦呢？

許多常運動的OL們都說，如果瑜伽服的設計再時髦點，都不想穿正裝，因為運動服真的太舒適！來自韓國的瑜伽品牌NYLORA，留意到運動女生們不止對舒適度有要求，也講究質感、品味與款式。所以品牌的運動服設計更像休閒裝，某些款式還很精緻，既能穿到公司，稍稍一改就能變為瑜伽服，連換衣服的時間都省下，太方便了！

NYLORA 採用高級感的質地及簡約設計，風格優雅細膩而休閒，受到不少韓國名人與 KOL 喜愛，連BLAKPINK Jisoo 也是粉絲！

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