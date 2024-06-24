讓夏日穿搭更得心應手！無肩帶內衣、隱形內衣、防走光神器，無阻夏日散發迷人氣質！

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這幾日的陽光，仿如將雨季的潮濕和秋風都蒸發了。熾熱的天，讓人忍不住換上清涼衣物。這時，你亦需要一些夏日法寶，包括無肩帶內衣、隱形內衣等，不論穿露背裝、抹胸、一字膊，還是背心吊帶，一件合身又舒適的貼身衣物就讓你今個夏日在穿搭上更得心應手！不如就走進集合多個來自世界各地內衣品牌的Sheer，尋找屬於這個夏季的好物！

1／Gatherall無帶無痕隱形內衣

Gatherall來自美國，其隱形內衣以透薄、質感而成為大熱。材質採用超薄醫療等級矽膠製成，一體成型，有超強黏性，能穩固地貼服在胸部，就算進行大動作或長時間配戴，都不會移位或脫落。Nubra的材質透薄、親膚，舒適度極高，就算配戴一整日，都不會感到侷促！

2／Fleur Du Mal 無肩帶內衣

除了隱形內衣，無肩帶內衣也是不少女士於夏日的選擇。來自紐約的Fleur Du Mal創由Victoria's Secret前錢創意總監Jennifer Zuccarini 於2012年創立。品牌採用不少法國蕾絲與真絲的材質，親膚、舒適、迷人！這款由手工製成的Top Stitch Convertible Bra 具有提拉及塑形效果，罩杯採用真絲製成，飾有明線細節，肩帶可拆卸，上身既性感又不失舒適感。

3／防走光神器：CLUTCH® Clutch Glue

除了無肩帶內衣和隱形內衣，還有一款不得不介紹的夏日好物！那便是來自澳洲的品牌CLUTCH®推出的防走光神奇——Clutch Glue。這款Clutch Glue由純素配方製成，能直接塗抹於肌膚上，與衣物無縫無痕地黏合，適合女士於夏季穿著各種低胸設計服飾、超短裙和熱褲，解決走光的煩惱！另外，Clutch Glue採用水溶性衣物黏合劑，不會傷害衣物纖維，同時能令膠水在清洗衣物時從衣物脫落而不留痕跡。







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