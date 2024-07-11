Prada 2024七夕情人節系列來了！絕美紫藤色Arqué半月包、柔和麂皮Soft Lux手袋，點綴甜蜜氛圍

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或許是因為牛郎織女的故事，七夕情人節往往比傳統情人節更為浪漫。在這瀰漫濃厚愛意的日子，情侶們也會以禮物寄意，好好表達對另一伴的愛。說到禮物，Prada今年再度推出2024年限定的七夕情人節系列，從服飾到手袋配飾，均以淡雅色調亮相，呼應七夕的甜蜜氛圍。

Prada今年的七夕形象大片取景徽州古村呈坎，由品牌代言人李現和模特兒謝欣擔任故事主角，漫步於這片傳統建築遺迹，在歷史和現代中交錯穿梭。

從片段可見，謝欣手上分別提著不同款式的Soft Lux和Arqué手袋，當中以紫藤色Arqué手袋最為觸目，手袋線條流麗，既可手挽也能側揹，半月形態能配搭任何穿搭，最新的紫藤色散發獨特的浪漫感。除了紫藤色，Arqué亦推出了煙草棕色麂皮和花崗岩色的新配搭，頓時成了秋冬的預告，優雅亮麗。

和Arqué一樣，Soft Lux手袋同樣以煙草棕色麂皮示人，麂皮手感軟滑，配以近期大熱的East-west版型，多了一份俐落感覺；手袋正面飾以品牌標誌性的搪瓷金屬三角Logo，精緻簡約的設計，相信會是今個秋冬的IT Bag之一。

既然是七夕節，當然不能少了Gift to Him。這次系列出推了以特別牛仔色皮革打造的背囊和肩背袋，背囊剪裁獨特，設三個拉鏈外袋，正面飾有皮革三角形，加上加墊網布背面及手拉行李箱繫帶，實用程度滿分。

肩背袋則採用混合設計，糅合美學與實用功能，柔軟皮革和硬朗幾何外形形成鮮明對比。和背囊一樣，肩背袋同樣設有大型實用口袋，配以經典搪瓷金屬三角標誌，時尚又實用，上班出遊同樣合適。







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