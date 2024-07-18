Hermès 2024秋冬手袋配飾目錄！可愛小巧Faubourg Express、馬鐙造型手袋！奢華星空Arceau Petite Lune腕錶、貴氣玩味主題絲巾

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雖然盛夏天才剛開始，但時尚圈已為秋冬單品上架陸續作準備。日前，Hermès便在香港舉辦了2024秋冬配飾系列預覽會，以一系列具品牌標誌性元素的手袋和配飾，在嘒嘒蟬叫中，為大家帶來一絲涼意。

可愛小巧Faubourg Express、Minaudière手袋

先看看今季注目的手袋，Faubourg Express Evergrain手袋使用長身設計，宛如一個小小的旅行袋，設計亮點落在扁平的袋扣，袋扣靈感源自1970年代的「Plume」手袋和「Quirus」公事包，配以高級小牛皮和品牌的精湛工藝，低調設計不論男女也能輕易配襯穿搭。

馬術同樣是品牌今季設計著重的元素，Hermès Minaudière Chamkila以馬鐙造型登場，在山羊皮上連接弧形提包，化身成一個小小的化妝箱，可收納小型隨身物品，像是唇膏、信用卡或耳機等。手袋配備可拆式肩帶，即可手挽、掛頸，亦可作斜揹袋使用，小巧可愛，連編輯也一見鐘情！

Collier D’Attelage Box設計靈感則源自馬車挽具，把圓滑線條、韁轡和馬鐙扣特色融入設計中，兩側的扣環則取材自馬鞍褥頂的穿韁環，手袋整體設計比品牌的其他單品來得更低調簡約，相信會是日常穿搭好物之一。

同樣走低調路線的，還有Harnacheur Evergrain小牛皮及Hunter牛皮手袋。手袋線條簡約，看似扁平卻不簡單。手袋內藏多褶結構，就像平日的購物紙袋，只需將袋底的褶襇攤平，容量瞬間提升；手挽使用全人手的皮革磨邊工藝，觸感順滑，提著的時候如馬具般舒適，時尚又實用。

對手提包情有獨鐘的話，Sac à Dépêches Epsom相信會正中你心。手袋是「Sac à Dépêches」系列的全新款式，設計介乎手袋和郵差袋之間，線條簡約俐落，金屬袋扣增添了一絲高貴感；配以可拆式腕帶，既能手提亦可掛在手腕使用，同樣方便。

下一頁：集玩味、貴氣於一身的絲巾！







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