Lyst 2024 Q2 大熱時尚品牌排名：Loewe反超Miu Miu、聯名鞋款登熱搜Top1！奪冠靠Met Gala和名人效應？

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作為時尚界的指標，Lyst Index季度報告彷如潮流趨勢的基石。這份報告透過分析超過2億人的網上購物習慣，得出全球最受歡迎品牌，而過往幾季的榜首，均由Miu Miu蟬聯。到了2024年第二季度，Loewe時隔一年再次成為最熱門品牌，能反超Miu Miu奪冠，究竟Loewe靠的是甚麼？

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2013年，「時尚金童」Jonathan Anderson加入Loewe，讓品牌從西班牙古老形象，再次登上世界舞台，至今已成為領導全球、大熱的奢侈時尚品牌之一。這次品牌再次登上Lyst Index的頭位，Johnathan Anderson當然也是功不可沒。

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Lyst的報告指，品牌在本年五月擔任Met Gala 贊助商，一眾時尚紅人像是Ariana Grande、Greta Lee，以及主辦人Anna Wintour也穿上來自Loewe的高訂禮服，佔據了不少話題焦點。

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而時尚寵兒Zendaya在《挑戰者》電影中穿上Loewe T恤、和不同名人合作，更再次提升品牌的注目度。當中以Paula’s Ibiza系列的藤織袋、Anagram 背心、和聯乘瑞士跑鞋品牌On的Cloudtilt 2.0 運動鞋最受歡迎。

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Cloudtilt 2.0 運動鞋除了是品牌本季的大熱單品，同樣是Lyst Index中本季最受歡迎的單品。On的運動鞋本來就是打著「為頂級運動員而生」的旗號，穿感輕盈舒適，在聯乘的Loewe Cloudtilt 2.0中加入Jonathan Anderson的獨到美學，讓這雙運動鞋一推出後便大受歡迎，搜尋量大增3倍。

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除了名星效應，品牌的新系列同樣助攻了不少。從2024年的Paula’s Ibiza 系列、別具話題性的2025年春夏男裝秀，到Pride膠囊系列，均為Loewe吸來了不少目光；相信在Jonathan Anderson的帶領下，Loewe能再下幾成也不成問題。

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