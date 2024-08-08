lululemon 高爾夫球服飾系列：全新物料讓你在運動時保持乾爽、解決汗印帶來的尷尬！

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在酷暑下運動，除了防曬消暑要做好外，想保持舒適自在同時又不顯汗印，那便少不了一件合適的運動服飾！若談及運動服飾，不知道哪個品牌深得你心？

要說近年爆熱品牌，非Lululemon莫屬。品牌除了一系列皇牌瑜伽服飾外，近年亦陸續推出不同的運動系列，如徒步系列、網球系列和高爾夫球系列等，從當初以女性及瑜伽為主線的市場逐步擴大，面向不同的運動需求。而一向帶著成熟感的高爾夫球服飾在品牌的詮釋下，也變得簡約、時尚和年輕。

這個夏季，lululemon為高爾夫球服飾系列添上新作。在不影響特有的質感、功能和時尚美學下，採用了全新專利 ShowZero™ 布料技術，結合緊貼皮膚的揮汗纖維及外層的創新纖維和布料結構，能有效隱藏汗漬，避免尷尬！同時，被吸收的汗水亦能經布料蒸發，讓運動期間都可以保持內外乾爽。此外，還新添專有紗線結構，並加入四面彈力特性、紫外線防護和高透氣度，再結合親膚的柔軟布料，為穿著者帶來更舒適的體驗。

品牌還特意邀請職業高爾夫球手兼 lululemon 品牌大使李旻宇Min Woo Lee參與共同開發及測試，提供專業意見。而要數當中的重點單品，就少不了這件ShowZero™ Polo 衫。全新布料技術不僅透氣、吸濕排汗，隱藏汗印；剪裁設計上也十分簡約，胸部至腰部做了符合身形的曲線設計，突出身形氣質。

想穿出年輕、時尚感，除了全新的ShowZero™ Polo 衫，還有不少熱門單品。女士們，不妨嘗試以速乾短袖Polo衫搭配Softstreme Perfectly Oversized 短版圓領上衣Cropped Crew，以及輕盈高腰網球半身裙，穿出年輕活力感；喜歡時尚型格的你，不妨以Textured Slim-Fit Track Jacket in Black搭配Textured Wide-Leg High-Rise Track Pant in White，內搭針織珠地布短袖 Polo 衫，撞出黑白的簡約與經典。男士們則可以選擇Logo Sport 短袖 Polo 衫搭配ABC 經典剪裁高爾夫球短褲，想做好防曬，還可以內搭一件小高領高爾夫球長袖打底衫，穿出優雅感。

查詢：lululemon







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