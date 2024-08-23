女神金世正、李一桐親身演繹！Longchamp全新Le Roseau手袋系列：亮眼金屬竹節飾釦、多種尺寸配色，滿足日常穿搭！

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提到法國品牌Longchamp，相信不少人也會第一時間想到品牌的標誌性水餃包Le Pliage。Le Pliage可說是為品牌奠定了高性價比的優閒時尚地位。其實除了Le Pliage，品牌的Le Roseau系列同樣經典，那個特色竹節扣，想必你也一定有印象。

Le Roseau手袋早於1993年面世，數數手指，至今已有30載。Le Roseau在法文中指的是「蘆葦」，亦是「竹節」的意思。手袋的設計靈感源自漁夫褸鈕釦和繩圈鈕門等細節，變奏出其標誌性的竹節飾釦。

和走優閒路線的Le Pliage不一樣，Le Roseau袋身以牛皮製成，耐用程度高；配以金屬竹節扣，設計更具現代感，適合於城市日常生活使用。

踏入2024年秋冬季，Longchamp推出全新形象的Le Roseau手袋，新登場的Le Roseau系列提供不同尺寸，像是方形／長形的手提包、水桶包、長形錢包等等，同時加入新色調，像是土褐、白紙和栗子色，令人選擇困難症大發。

金世正、李一桐親身演繹！

在全新Le Roseau推出之際，品牌形象大使金世正日前在雜誌拍攝期間示範了使用不同尺寸Le Roseau的穿搭，像是以全黑造型配搭黑色小號Le Roseau，Tone on Tone散發型格魅力；想穿搭更特出，則可選以淡色的長型小號手袋，中和沉悶感。

如想作為日常上班的Everyday Bag，不妨參考品牌本季由新任形象大使李一桐演繹的廣告大片。李一桐以一身法式簡約時尚，分別配搭了大號和小號的Le Roseau，在廣告中可見她身上的Le Roseau也以絲巾裹飾肩帶，更具獨特美，隨性優雅。

查詢／購買：Longchamp







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