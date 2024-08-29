Louis Vuitton Low Key系列手袋：今季再走Quiet Luxury路線！簡約設計+鐫刻鎖頭掛飾，專屬秋冬的輕奢時尚

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雖然天氣未有轉秋的跡象，但在穿搭上，也該開始物色新的單品，為秋冬作準備。前幾天逛到Louis Vuitton的網站，看到一個飾上鎖頭掛飾的手袋，和品牌過往的設計來得有點不一樣，原來新推出的Low Key系列手袋，終於在香港上架！

袋身沒有Monogram圖案、也沒有誇張的LV字樣，走簡約低調路線，就是Low Key手袋的設計要點。現時已在官網上架的，有Low Key Shoulder Bag、Low Key Hobo PM和Low Key Hobo MM。

Low Key Shoulder Bag的亮眼位，絕對是袋身中央位置的鎖頭掛飾，鎖頭鐫刻LV標誌，配以柔軟的小牛皮製造的袋身和有可調節長度肩帶和小牛麂皮襯裡，精緻耐看，適中的容量能收納隨身物品，袋身雖小卻不廢。

而Low Key Hobo，則以滑面小牛皮配搭襯裡小牛麂皮，和Shoulder Bag不一樣，掛鎖化身成為搭扣，用作調節單肩帶長度，手袋內部的可拆式拉鏈收納包以Monogram帆布製成，簡約卻不失「LV靈魂」。

Hobo手袋分成PM和MM兩款尺寸，前者可收納日常物品如錢包、手機、鑰匙，適合每天使用；後者的則容量更寬敞，可容納手提電腦，適合常常需要提著電腦到處走的上班一族。

除了以上兩款手袋，品牌日前更釋出了系列的新成員Low Key Cabas MM，中性設計的Tote Bag袋身粒面小牛皮以製成，掛鎖和Hobo手袋一樣，綴飾在肩帶上；手袋飾邊採用了對比色，更添別緻感。不過，Low Key Cabas MM暫時未在香港上架，大家外遊時有空不妨到專門店看看。

查詢／購買：Louis Vuitton







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