威尼斯影展紅毯造型檢閱：章子怡全黑幹練Look、鄭浩妍性感隨性美！Cate Blanchett、Angelina Jolie貴氣優雅

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作為每年的焦點盛事之一，2024年的威尼斯影展日前正式在意大利展開，為期共11天。來到影展，參賽電影固然是焦點，但女星們的紅毯造型同樣搶眼。在首兩天，今年評審團成員之一的章子怡、影后Cate Blanchett、女神Angelina Jolie等紛紛登場，今天就和大家盤點一下女星們的紅毯造型，一起「大飽眼福」吧！

章子怡：中式摺扇是亮點！

今年大會邀來了我們熟悉的章子怡，擔任評審團成員，亦是唯一一位華人評審！在影展開幕禮上，章子怡以一身來自Armani Privé的2024高訂系列禮服登場，禮服採用連身褲設計，重點落在絲絨材質和兩肩設計上，帥氣穩重，配以手上的中式摺扇，別具中華文化氣息，完美呼應她這次的身分。

鄭浩妍：隨性簡約知性美

以《魷魚遊戲》為人熟悉的韓國女星鄭浩妍，出席紅毯時穿上代言品牌Louis Vuitton的高訂長裙禮服現身。紅色吊帶長裙設計簡約，領口不規則剪裁以及寬鬆的裙襬設計，為整體造形添上一絲隨性感覺，性感不失知性美。

Angelina Jolie：貴氣優雅Tamara Ralph訂製禮服

女神Angelina Jolie的新電影《Maria》在威尼斯影展率先首映，據說在放映後獲得全場鼓掌8分鐘！這天她身穿Tamara Ralph的訂製禮服亮相首映禮，以金色垂褶禮服，配以同色系的人造毛皮披肩和玫瑰胸針，貴氣優雅；不需多餘的配飾，也足以讓她成為全場焦點。

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