陳慧琳拍賣10個珍藏Hermès手袋！割愛喜馬拉雅鱷魚皮Birkin、獨一無二愛馬仕HSS訂製款！收益捐助學基金盡現女神風範

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Hermès的魅力，除了在於其工藝，當然少不了名人收藏家們的加持。作為城中愛馬仕收藏家之一，天后陳慧琳向來也熱衷公益，去年曾在倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館的手袋巡迴展覽「Bags: Inside Out」中，借出13件私人珍藏公開展覽。

今季，適逢蘇富比舉辦2024 Luxury Week，Kelly便藉此機會捐出10款私人珍藏Hermès手袋，在9月23日至10月3日舉行拍賣，當中最觸目的，莫過於專屬她的訂製款HSS Medor鉚釘35cm Birkin，全球獨一無二。

「HSS」代表「Hermès Special Order」，由愛馬仕為收藏家特別訂製而成。這次Kelly捐出的HSS Birkin，於2011年誕生，手袋以平滑的黑色Box小牛皮製作，配以鍍鈀金屬件，垂蓋上綴有經典Medor鉚釘，帶點搖滾玩味感覺；而袋內的品牌標誌旁邊的馬蹄鐵造型印記，象徵了收藏家的尊貴身份，亦是手袋最具價值之處。

這次拍賣的另一亮點，是有「手袋界天花板」之稱的白色霧面尼羅鱷皮30cm喜馬拉雅Himalayan Birkin，珍貴的尼羅鱷皮經工匠漂染，兩側漸變的淺褐色宛如喜馬拉雅山脈上的雪峰，雍容典雅，向來在二手市場有著非一般的地方，可說是「一袋難求」。

同樣在這次開拍的，還有Kelly在2008年時買給自己的結婚禮物 ── 限量版金屬古銅色Chèvre 山羊皮Metallic 30 cm Birkin。「『銅』與『同』諧音，寓意永結同心」，Kelly指，當時覺得這是個好彩頭，便立刻入手，想著去度蜜月也帶著它。除了對Kelly來說別具意義，這個Birkin的製作過程同樣不簡單，皮革工匠需使用大量染料處理皮革，直到皮革質地改變，才能變成金屬色，是限量中的限量。

值得一提的是，這次拍賣部分所得將會捐贈予陳慧琳兒童助學基金；此外所有拍品均會附上陳慧琳的親筆手寫卡，甚具紀念價值。

「手袋及配件網上專場- 包括陳慧琳女士的私人珍藏」

網上拍賣：即日至10月3日

預展：2024年9月28日至10月3日

網上拍賣按此

蘇富比旗艦藝廊

開放時間：

星期一至六｜上午11時至晚上7點

星期日及公眾假期｜上午11時至晚上6時

地址：中環幹諾道中8 號置地遮打







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